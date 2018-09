Snel weer prettig in vel met Helder GGZ

LEEK – Soms zijn er momenten dat je vastloopt. Dat kan in je privéleven of op je werk. Je even niet verder kunt door bepaalde struggels die je maar niet kwijt lijkt te raken. Problemen die je gemoedstoestand blijven beheersen. Dat kunnen angsten zijn, een sombere stemming of onverwerkt verdriet. Vervelend, want het kan je functioneren behoorlijk beperken. Herkenbaar? Dan is het slim om contact op te nemen met Helder GGZ in Leek. Helder GGZ is een kleinschalig behandelcentrum waar je terecht kunt voor een goed gesprek met een professionele psycholoog én beeldende therapie door een erkend beeldend therapeut.

Het unieke van Helder GGZ is de combinatie van verbale en non-verbale therapie, weet beeldend therapeut Renate Stelpstra te vertellen. “Soms kom je door creatief bezig te zijn achter dingen van jezelf die tijdens een gesprek niet naar boven komen. Deze vorm van therapie is gericht op ‘zelf ervaren’. Wij verzorgen de basis GGZ. We kunnen helpen bij problematiek als angst, trauma, sombere stemming, eetproblemen, burn-out of wanneer iemand vastloopt in het leven. Met kort durende hulp proberen we cliënten weer op de rit te krijgen. Eerst brengen we de problemen in kaart, daarna bekijken we wat iemand nodig heeft. Soms kunnen gesprekken met onze psycholoog Frieda Parlevliet voldoende zijn, soms past beeldende therapie beter. Of een combinatie van beide. We werken vanuit kracht en vertrouwen en kijken samen met jou hoe jij je eigen leven weer op een waardevolle manier kunt leven. Onze visie? Veranderen gaat hand in hand met weerstand en wij geloven dat herstel voortkomt uit het aangaan van je problemen. Snel prettig weer in je vel, dat is doel.”

Helder GGZ staat voor hoogwaardige professionele zorg. Alle behandelingen gebeuren onder toeziend oog van een klinisch psycholoog. Het behandelcentrum werkt contractvrij met zorgverzekeraars. Dat wil zeggen dat ze minder gebonden zijn aan allerlei regels waardoor ze meer mogelijkheden hebben om zorg op maat te leveren. Zelf contact opnemen kan, maar wil je in het zorgtraject komen om de verleende zorg vergoed te krijgen is verwijzing van de huisarts nodig. Meer weten? Neem vrijblijvend contact op: Helder GGZ, Kapteynlaan 1C, Leek. Telefoon: 0594-237008 of 06 – 333 66 038.