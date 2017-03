Sparringpartner voor fiscale en financiële zaken

REGIO – De klant écht helpen. Dat is waar de Boekhouders+, Johan ten Hoor en Henk Beiboer, met hun gezamenlijke onderneming voor staan. Met hun jarenlange ervaring staan ze garant voor kwaliteit. Johan en Henk hebben beiden een passie voor cijfers. ‘Qua ervaring en deskundigheid vullen we elkaar uitstekend aan’, zegt Henk.

‘We willen meer dan ooit de sparringpartner zijn voor alle fiscale en financiële zaken’, zegt Beiboer, die merkt dat deze werkwijze meer en meer vruchten afwerpt. ‘We merken dat er behoefte is om samen met een deskundige te kijken hoe je er over een jaar voor staat. En dat doen we voor particulieren en ondernemers, ook als ze hun administratie elders laten doen. Een echte fiscale en financiële sparringpartner dus.’

De Boekhouders+ onderscheidt zich. ‘We streven naar betaalbaarheid met een praktisch oog voor wat een ondernemer bezighoudt. Wat we doen? De boekhouding, de jaarrekening en fiscale begeleiding. Er we houden altijd de vinger aan de pols. Komen frequent langs om te kijken of er problemen zijn. En dat is belangrijk voor waar het echt om gaat: financieel inzicht en de beste fiscale mogelijkheden voor de ondernemer.’ Henk vertelt dat De Boekhouders+ nog verder gaat. ‘Het belang van de klant staat bij ons echt voorop. Kijk, voor een jaarrekening heb je een deskundige nodig, maar veel van onze klanten houden de boekhouding zelf bij. Voor startende zzp-ers, maar ook zzp-ers die overstappen naar ons kan dat veel geld besparen. In sommige gevallen leren we de klant zelf hoe ze de boekhouding kunnen doen. Dat is inderdaad niet commercieel gedacht, maar wél in het belang van de klant.’

De Boekhouders+ is telefonisch bereikbaar via 06-34706502.

Zie ook www.deboekhoudersplus.nl.