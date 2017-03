Sparta winnaar sportpleziervereniging van het jaar

ZEVENHUIZEN- Van 4 tot en met 12 maart stond sportbreed het sportplezier van kinderen centraal in de Week van het Sportplezier. Het ging in die week om het plezier van sportende kinderen en iedereen kon meedoen – leden en niet-leden! Een mooie bijkomstigheid was dat je met actieve deelname als vereniging een clinic van Oranje kon winnen en de titel Sportpleziervereniging van het Jaar. Sparta is door het KNKV gekozen tot winnaar en mag zich dus Sportvereniging van het Jaar noemen!



Sparta organiseerde in de afgelopen week een aantal activiteiten om het sportplezier in en om het veld te vergroten. Dat verhoogt niet alleen de sfeer, maar draagt ook bij aan de betrokkenheid van leden en ouders bij de club. Een greep uit de activiteiten die wij deze week gedaan hebben: Ouder-kind training voor alle jeugdteams, Kangoeroe Klup en hun ouders, Training met hoog gehalte van plezier, Inschieten op zelf gekozen muziek,

Voorstellen van alle jeugdteams, tegenstanders en scheidsrechter, Bij alle goals, thuis- en uitploeg, een ‘goaltune’. De gegevens van Sparta zijn inmiddels bekend bij het KNKV en het wachten is op een mailtje van de teammanager van Oranje. Zodra de datum van de clinic bekend is zal dit naar buiten worden gebracht.