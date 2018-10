Spetterende rockzondag bij Onder de Linden

RODEN – Aanstaande zondag staat er bij café Onder de Linden een spetterend rockoptreden op het programma. Van 16:30 tot 20:00 uur zijn Johnny Dynamite and the 4 Men aanwezig in het café, om de boel weer ouderwets op stelten te zetten. In combinatie met het Groningse Let’s Swing zal er een fijn rockprogramma worden gepresenteerd.

Johnny Dynamite and the 4 Men staan bekend om hun rock ’n roll uit de jaren ’50 en ’60. Zij worden dus bijgestaan door de dans-act van Let’s Swing. ‘Let’s Swing is zonder overdrijven één van de beste swinggroepen van Nederland’, meent Joop Hamming, drummer bij Johnny Dynamite and the 4 men. ‘Het mooie is dat zij zich mengen tussen het publiek en zo de voetjes van de vloer krijgen. Ze zijn meestal met z’n achten en maken er een heus spektakel van’, laat Joop weten.

Tijdens de rockzondag, zal er weer een maaltijd tegen een gereduceerd tarief worden aangeboden in Onder de Linden. Daarnaast is ODL uiteraard in volledig Amerikaanse stijl: vetkuiven, suikerspinnen en heel veel rock ’n roll!