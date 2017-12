Sprookjesachtig kerstdorp brengt sfeer in Tolbert

TOLBERT – Twinkelende lichtjes, vrolijk versierd, veel kraampjes met prachtige artikelen, kleurrijke decoraties, gezellig brandende vuurpotten, vele geuren van overheerlijke diverse lekkernijen en een gezellige sfeer, dát is het beeld dat men weer kan verwachten op de uitgebreide en gevarieerde kerstmarkt in Tolbert, die plaatsvindt op zaterdag 9 en zondag 10 december in de H.J.C. manege aan de Hoofdstraat in Tolbert.

Het bestuur van Volksvermaken Tolbert gaat voort op de ingeslagen succesvolle weg en heeft een nóg weer mooiere kerstmarkt dan in voorgaande jaren weten samen te stellen dit jaar. Bewust is ook nu weer gekozen voor een overdekte kerstmarkt, lekker verwarmd voor de bezoekers en zeer sfeervol ingericht. Het aantal kraampjes dat aanwezig is, is het maximale aantal dat we kunnen bergen. Rond 60 kramen met kerstartikelen, kerststukjes, glühwein, ambachtelijke producten, kunstnijverheid, lekkernijen, versnaperingen en de rondwandelende kerstman maken dat het een zeer complete en sfeerrijke kerstmarkt is die zijn weerga in onze regio niet heeft. Diegenen die op zoek zijn naar een speciaal cadeau of een originele accessoire voor de kerstoutfit komt hier volledig aan zijn trekken. Om het voor de duizenden bezoekers nog aantrekkelijker te maken komen verschillende muzikanten en bandjes prachtige kerstliederen zingen gedurende deze twee dagen. Zo is er zaterdag een optreden van “Flex music Woldhoorn” en het Shantykoor. Op zondag zal de band “6 Pack” optreden en zorgen voor een echte kerstsfeer. Voor de kinderen is er gelegenheid om een creatief uit de voeten te kunnen. Popcorn en andere lekkernijen maakt de kerstmarkt voor de jongeren compleet. Kerstdorp Tolbert heeft alle bezoekers van jong tot oud héél veel te bieden in een prachtige ambiance en is het bezoeken zéker waard.

Volksvermaken Tolbert heeft er in ieder geval alweer zin in, zo beaamt pr-man Siebo Beukema. ‘Het jaarlijkse kerstdorp van Tolbert wordt altijd goed bezocht. Vanuit Volksvermaken zetten wij samen met een tiental vrijwilligers het kerstdorp in de manege op.’ Al sinds een aantal jaren wordt het kerstdorp in de H.J.C. manege te Tolbert georganiseerd, maar dit is niet altijd de locatie geweest. ‘Ooit begon de kerstmarkt in de showroom van Liewes, die destijds nog in Tolbert zaten. Later werd dit verplaatst rond de kerk en naar de Hoogstraat’, weet Siebo. ‘Uiteindelijk is voor de manege gekozen, omdat je dan geen last hebt van het weer. Het is er altijd droog en warm, dus we zijn nergens van afhankelijk. Daarnaast is de parkeergelegenheid bij de manege uitstekend.’

Voor Volksvermaken is het altijd een hele klus om de manege gezellig aan te kleden, aangezien een manege van zichzelf niet zo’n gezellige uitstraling heeft. ‘Dat doen wij door de manege te verduisteren en met sfeerlichtjes aan te kleden. Het lukt ieder jaar weer om een gezellige markt neer te zetten’, zegt Siebo. Het grote voordeel van de kerstmarkt in Tolbert, is het feit dat het overdekt is. ‘Ten opzichte van andere kerstmarkten, halen wij hier voordeel uit. Het is warm en droog, maar vooral gezellig en leuk.’

Hoeveel stands er komen te staan, is nog maar de vraag. ‘Jaarlijks komen wij rond de 60 à 65 kraampjes uit, maar momenteel zitten we net iets boven de 50. Dat komt deels omdat onze markt twee dagen duurt. Niet iedere standhouder wil twee dagen achter elkaar aanwezig zijn, terwijl wij als voorwaarde hebben dat standhouders er het hele weekend moeten staan. Desondanks kunnen we nog steeds rekenen op een gevarieerd aanbod aan kraampjes’, zegt Siebo. De kwaliteit van de kerstmarkt staat bovendien hoog in het vaandel bij Volksvermaken. ‘We willen ervoor waken dat onze kerstmarkt een soort braderie wordt. Kraampjes die aanwezig zijn op de markt, moeten wel iets met de winter/kersttijd te maken hebben. Daarom gebeurt het nog wel eens dat wij standhouders weigeren. We hebben liever een wat kleinere, maar kwalitatief betere markt, dan dat we een grote markt hebben met rommel.’

Het streven naar kwaliteit zorgt ervoor dat de markt ieder jaar goed bezocht wordt. ‘We kunnen tijdens zo’n weekend rekenen op een man of duizend’, zegt Siebo. Dat heeft onder andere met de gezellige sfeer te maken, die mede veroorzaakt wordt door het horecaplein. ‘Namens Volksvermaken staan wij, in samen werking met de Postwagen, met een stand met glühwein en chocolademelk op het horecaplein. Daar kan iedereen even tot rust komen en gezellig met elkaar zitten.’

Nog een bijzonderheid op de kerstmarkt van dit jaar? ‘Ja, dit jaar komt er iemand langs die zijn miniatuur kermis tentoonstelt. Erg bijzonder om te zien en passend bij deze tijd van het jaar’, aldus Siebo.

De zeer sfeerrijke kerstmarkt vindt plaats op zaterdag 9 december van 12.00 uur tot 21.00 uur en zondag 10 december van 11.00 uur tot 17.00 uur in de verwarmde H.J.C.-manege aan de Hoofdstraat 53 in Tolbert. Kosteloos parkeren kan in de directe nabijheid van de manege.

Wat: Kerstdorp Tolbert

Wanneer: zaterdag 9 en zondag 10 december

Waar: H.J.C.-manege, Hoofdstraat 53, Tolbert

Info: www.volksvermakentolbert.nl.