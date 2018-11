Stadspark wint wedstrijd der armoede 

GOMOS biedt toeschouwers weinig vertier

NORG – GOMOS is er niet in geslaagd om de goede reeks een vervolg te geven. Na drie overwinningen op rij, bleek Stadspark in eigen huis te sterk: 1-2. GOMOS speelde een slechte pot voetbal en had het lastig met Stadspark, wat vooral de lange bal hanteerde.

De ingrediënten voor een mooie wedstrijd waren zeker aanwezig. GOMOS en Stadspark kennen elkaar van vorig seizoen. Toen vochten de twee teams om de titel in 2K en trok GOMOS uiteindelijk aan het langste eind. Nu staat hetzelfde affiche op het programma in 1F, waar GOMOS op voorhand zevende stond en Stadspark twaalfde. Een mooie gelegenheid voor een tweede thuisoverwinning, zou je zeggen.

Toch zijn het de bezoekers uit Groningen die sterker beginnen. In de derde minuut schiet Youri Kleve al een bal op de paal. Twee minuten later schiet Cedwin Tel een bal rakelings langs de linkerpaal van het doel van keeper Melvin Koning. Het is eerste gevaar van GOMOS komt van Ivo Drenth. Na een fraaie lange bal van Ronald Sloots, speelt hij zich handig vrij. Met zijn chocoladebeen schiet hij de bal langs het Groninger doel. Hoogstaand is het voetbal op sportpark Schapendrift zeker niet. De thuisploeg speelt slordig en bij vlagen nonchalant. Ook de bezoekers spelen niet sterk, waardoor de eerste helft voor de neutrale toeschouwer geen pretje is.

In de 15e minuut wordt zowaar twee keer een penalty geclaimd. Eerst door Stadspark, wat vindt dat Jeffrey Krul toch écht een overtreding binnen de zestien is begaan. Aan de andere kant claimt GOMOS hands, maar wil de scheidsrechter wederom van niets weten. Even later is Stadspark dichtbij de openingstreffer, wanneer Richard Meursing zijn man uit het oog verliest. Een tegengoal blijft GOMOS bespaard. Aan Norger zijde komt even later gevaar via wederom Ivo Drenth, die ziet dat een vrije trap van Ronald Sloots doorschiet. Drenth omspeelt de keeper, maar ziet zijn schot in het zijnet belanden. Even later ziet Jannes Siegers zijn schot van de lijn worden gehaald. GOMOS werd gaandeweg de eerste helft iets beter, maar zette dit niet om in grote kansen.

Het slordige spel van beide ploegen resulteert in een aantal overtredingen. Scheidsrechter Reijbroek is gortig met de kaarten, en deelt in de eerste helft drie gele prenten uit aan GOMOS. Eén van die kaarten is voor Richard Meursing, die vlak voor rust zijn tegenstander neerhaalt. Het levert Stadspark aan de zijkant van het strafschopgebied een vrije trap op. Het is Cedwin Tel die met een directe poging doelman Koning compleet verrast. Vanuit een positie waar normaal gesproken niet gescoord mag worden, maakt Stadspark de 0-1. Een minuut later viert Paidjaa Davidson Desceslles de 0-2 al met de meegereisde supporters, als blijkt dat er voor buitenspel gevlagd en gefloten is. GOMOS mag blij zijn dat het met 0-1 rust.

Na rust is Jannes Siegers met een kaakblessure achter gebleven in de kleedkamer. Robert Elsinga is zijn vervanger. De tweede helft is niet veel beter dan de eerste. Na zestig minuten voetbal komt Stadspark dan ook op 0-2, als Boye Boonstra de bal achter doelman Koning frommelt. GOMOS probeert wat, maar komt niet verder dan een paar kleine kansjes. De grootste kans is voor invaller Roy Slachter, die als stormram in de spits is gepositioneerd. Uit een corner krijgt hij de bal als het ware tegen hem aangeschoten, waarna deze maar net naast de Groninger goal belandt. Even later zet GOMOS dan toch een goede aanval op, maar ziet rechtsback Richard Meursing hoe zijn poging uiteindelijk uitmondt in een inworp. Een ‘Norgs kwartiertje’ lijkt er niet in te zitten. GOMOS speelt een zeer matige pot en heeft moeite met Stadspark, dat hard speelt en de tweede helft vooral veel ballen de parkeerplaats op probeert te schieten.

Aan het eind van de wedstrijd komt er dan toch nog wat leven in de brouwerij. Robert Elsinga ziet hoe de keeper van Stadspark te ver voor zijn doel staat en probeert hem met een fraaie poging te verschalken. Via de lat komt de bal voor het hoofd van Roy Slachter, die eenvoudig kan inkoppen. De supporters aan de Schapendrift gaan er nog even voor staan, maar de gelijkmaker valt niet meer. Na het klinken van het laatste fluitsignaal krijgt captain Guido Koolen nog een domme tweede kaart, wegens aanmerkingen op de leiding.

Dat het al met al een pijnlijke middag was in Norg, viel te merken aan Joris Adams. De jonge middenvelder van GOMOS kreeg nauwelijks een voet aan de grond. ‘Wat een verschrikkelijke ploeg om tegen te spelen’, bromde hij na de wedstrijd.

Trainer Wim Bakering was absoluut niet te spreken over de prestatie van zijn ploeg. ‘Dit was één van de slechtste wedstrijden die ik van deze ploeg heb gezien’, zegt hij. ‘Ik heb er geen verklaring voor. Ik had gehoopt op meer volwassenheid bij de jongens. Op voorhand waarschuwde ik al dat het een prestigepotje zou worden, als je dan ziet hoe wij aan de wedstrijd beginnen…’ Bakering zag dat GOMOS er in de tweede helft alles aan deed, maar simpelweg te kort schoot. ‘In deze competitie kan alles, maar dan moet je wel top zijn. Vandaag haalden wij een veel te laag niveau.’ De trainer noemde de tweede gele kaart van aanvoerder Guido Koolen ‘belachelijk dom’. Ook de reacties van sommige spelers die werden gewisseld, stemde Bakering ontevreden. ‘Daar gaan we het zeker met die jongens over hebben’, zegt hij. ‘Ik ben over de hele dag heel erg ontevreden.’

Opstelling GOMOS: Melvin Koning, Richard Meursing, Ronald Sloots, Ramon Klok, Jeffrey Krul (Thomas Verra/72), Jordi van Esch, Ivo Drenth, Ricardo Smit (Roy Slachter/65), Jannes Siegers (Robert Elsinga/46), Joris Adams, Guido Koolen.

Gele kaarten: Guido Koolen (2x), Richard Meursing, Ricardo Smit, Jeffrey Krul (GOMOS) Ferdy de Jonge, Armando Mulder, Paidjaa Davidson Descelles Jamie House (SC Stadspark)