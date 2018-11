Stichting realiseert gloednieuwe bus voor Silke de Jong

Silke kan weer onbezorgd ‘on the move’

LEEK – Afgelopen vrijdag werden de sleutels van de gloednieuwe rolstoelbus voor de zevenjarige Silke overhandigd. De bus is door middel van inzamelingsacties gefinancierd. Ruim een jaar na de oprichting van stichting ‘Silke on the Move’ is de bus gerealiseerd. Vader Siebren is eenieder ontzettend dankbaar. ‘Ik kan, ook namens Silke, alleen maar heel dankbaar zijn. Ik had niet verwacht dat het zo storm zou lopen.’

De zevenjarige Silke lijdt vanaf haar geboorte al aan een motorische lichamelijke achterstand. Hierdoor kan zij niet lopen en is ze gekluisterd aan haar rolstoel. Natuurlijk werd Silke direct onderzocht, maar zonder resultaat. Een diagnose voor haar lichamelijke achterstand kon er niet worden gevonden. ‘Tot op de dag van vandaag lopen er onderzoeken bij het UMCG’, vertelt vader Siebren. ‘We hopen nog steeds dat er een diagnose komt, zodat we weten wat er aan schort. Er worden jaarlijks nog nieuwe ziektes en afwijkingen ontdekt, dus wie weet wanneer er duidelijkheid komt.’

Omdat Silke geen diagnose heeft, komt ze niet in aanmerking voor financiële ondersteuning. ‘De gemeente Leek doet wel aanpassingen aan de bus, maar we kunnen geen beroep doen op de WMO’, zegt Siebren. Vandaar dat de ouders van Silke vorig jaar besloten om een stichting in het leven te roepen. De stichting kreeg de naam ‘Silke on the move’ en de realisatie van een bus was het primaire doel. Die bus was hard nodig, omdat Silke met rolstoel vervoerd dient te worden. ‘In een personenauto hou je geen ruimte over. Daar komt bij dat naarmate Silke ouder wordt, zij ook lastiger is om te tillen. Met een nieuwe bus heb je die problemen niet’, aldus vader Siebren.

‘We begonnen met het opzetten van inzamelingsacties’, vertelt Siebren. Het begon met de verkoop van banketstaven, maar later werd er onder andere een ‘speciaalbierdiner’ en een pubquiz georganiseerd. Er kwam ook een site met doneerknop en opeens ging het hard. ‘Het begon eigenlijk heel snel te lopen’, zegt Siebren, als hij terugkijkt op al die acties. De klap op de vuurpijl was toch wel de actiedag op 28 april in Leek. Op De Dam werd er de gehele dag actie gevoerd. Daar waren ontzettend veel vrijwilligers bij betrokken, uit allerlei verschillende organisaties in de regio. ‘Ik had niet verwacht dat het zo storm zou lopen’, blikt Siebren terug.

De stichting ‘Silke on the Move’ blijft gewoon in leven. De donaties lopen ook nog steeds binnen. ‘Er zal in de toekomst nog geld nodig zijn’, zegt Siebren. ‘En anders kunnen we via de stichting andere goede doelen steunen. Het ziekenhuis blijft zoeken naar een diagnose en wij blijven doorgaan met de stichting.’

Nu de bus is gerealiseerd, is Silke door het dolle heen. ‘Ze zegt steeds heel trots: “het is mijn bus”’, lacht Siebren. Samen met haar broertjes Sepp (6) en Ids (4) zal zij vaak te zien zijn in de aangepaste bus. Silke, die op 5 december haar achtste verjaardag viert, heeft haar mooiste cadeau alvast binnen.