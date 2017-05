’t Rashuys in race om ‘Dorpshuis van het Jaar’

RODERESCH – Dorpshuis ’t Rashuys zit in de race om ‘Dorpshuis van het jaar’ te worden. Samen met vier andere dorpshuizen uit Drenthe is het dorpshuis in Roderesch geselecteerd voor de finale op 27 juni. De jury van de verkiezing ‘dorpshuis van het jaar’ maakte haar keuze uit de tien dorpshuizen die met elkaar de strijd aan gingen. Daarvan zijn er nu dus 5 over. De andere vier zijn dorpscentrum ‘t Anker in Hollandscheveld, MFC de Spil in Gasselternijveen, de Roessinghschool in Elp en ’t Neie Punt in Ruinen. Iedere deelnemer ontving 250 euro. De vijf finalisten ontvangen elk een bedrag van vijfhonderd euro en de winnaar krijgt nog eens 1.500 euro extra. Nog even spannend dus, voor ’t Rashuys.