Taalhuis Leek opent op 7 december

In het Taalhuis staan een professionele coördinator van het Alfa-college en speciaal geschoolde vrijwilligers klaar om de inwoner te ondersteunen. De hulp sluit aan bij het niveau en de behoefte; kleine successen behalen en dan steeds een stap(je) verder. Dat is de manier waarop zij werken. Naast de Taalhuizen in Grootegast en Zuidhorn is dit het derde Taalhuis in de toekomstige gemeente Westerkwartier. Het Taalhuis wordt ondersteund door Biblionet Groningen, Stichting Lezen en Schrijven, Noorderpoort, Alfa-college en Humanitas Westerkwartier.

Wie vragen heeft over het Taalhuis kunt kan contact opnemen met de taalcoördinator Leek, via e-mail taalhuisleek@gmail.com, telefonisch via het servicepunt van het Alfa-college 0800 – 8100 of via het algemene nummer van Stichting Lezen en Schrijven 0800 – 023 44 44.