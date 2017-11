RODEN – Het Taalhuis in Roden is vanaf heden officieel geopend. Wethouder Alex Wekema opende het taalhuis officieel en reikte certificaten uit aan de begeleiders van het Taalhuis. Zij hebben namelijk eerst een cursus moeten doorlopen, om de deelnemers van het Taalhuis goed te kunnen begeleiden. Ook Suzanna Jansen, schrijfster van ‘Het Pauperparadijs’, was aanwezig op deze heuglijke middag.