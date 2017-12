Tientjesverloting wederom een groot succes

RODEN – Afgelopen weekend vond in Het Wapen van Drenthe de uitreiking van de jaarlijkse Tientjesverloting van Volksvermaken plaats. Net als vrijwel ieder jaar, wist Volksvermaken alle loten te verkopen. De loten – die in werkelijkheid niet tien, maar vijf euro kosten – vlogen als warme broodjes over de toonbank. Uiteindelijk werden de grote prijzen verdeeld aan de familie Tuinman uit Nietap, de familie Koolman en Van Kooten uit Roden en de familie Hollema uit Opende. Zij wonnen respectievelijk een Samsung LEDTV, een reischeque ter waarde van vijfhonderd euro, een luxe tuinset en een Samsung tablet.

De opbrengst van de 61e Tientjesverloting, werd door Lammert Kalfsbeek (voorzitter van Volksvermaken) en Cor van der Steeg (bestuurslid Volksvermaken) eerder overhandigt aan de Kinderboerderij.