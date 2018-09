Toeren door de gemeente tijdens Week van de Toegankelijkheid

NOORDENVELD – In de week van 1 oktober vindt de Week van de Toegankelijkheid plaats met als thema ‘Lekker vrij’. Voor de meeste mensen is het heel gewoon: je vrije

tijd vul je zelf in, je doet de dingen die je zelf wilt doen. Maar voor bijna 20 procent van de mensen is dit geen vanzelfsprekendheid. Dit heeft alles te maken met de toegankelijkheid van bijvoorbeeld musea, horeca, sportclubs, attractieparken en natuurgebieden. Dit kan beter en daarom hebben de provincie Drenthe en de Drentse gemeenten in overleg met ervaringsdeskundigen voor gekozen om dit jaar drie bustours te organiseren. Tijdens de bustours bezoeken we plekken en organisaties die laten zien en vertellen wat zij doen om de toegankelijkheid te vergroten.

Tours door alle gemeenten

Op woensdag 3 oktober zijn twee tours georganiseerd: Eén door Assen, Tynaarlo en Noordenveld en één tour door Hoogeveen-De Wolden, Meppel en Westerveld. Op donderdag 4 oktober rijdt de bus van Coevorden naar Borger-Odoorn en eindigt in Emmen. Ervaringsdeskundigen, politici en ondernemers kunnen zich hier ook voor aanmelden. Samen kunnen zij ervaren wat toegankelijkheid betekent en belangrijker nog, hierover met elkaar in gesprek gaan. Kijk hier voor het volledige programma.

Dagprogramma in Norg

Op 3 oktober is er in Norg op de locatie Molenduinbad van 11.00 tot 15.30 uur een leuk dagprogramma georganiseerd. Ervaringsdeskundigen nodigen u uit om deel te nemen aan verschillende activiteiten. Er is een kleine markt waar u in gesprek kunt gaan met onder andere ervaringsdeskundigen, welzijnsorganisaties en zorgondernemers. Gedurende de dag worden er op de locatie rondleidingen georganiseerd in het kader van toegankelijkheid. Mocht u nog even willen ontspannen, dan geldt voor iedereen dat u gedurende het programma tegen een gereduceerd tarief van 2 euro nog even lekker kunt komen zwemmen.