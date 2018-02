Toneelvereniging Nut en Genoegen speelt ‘Boer zoekt slip’

NIEBERT – Op 24 februari speelt Nut en Genoegen de jaarlijkse uitvoering bij In de Klaver te Niebert. Het stuk heet dit jaar ‘Boer zoekt slip’. De aanleiding voor de vele dolkomische taferelen in dit stuk is erg onschuldig. Boerenknecht Derk heeft van Jenny een rood damesslipje geleend; voor zijn kameraad. Als Derk het terug wil geven is de bazige boerin, tevens pensionhoudster, in de kamer. Derk verbergt het slipje daarom in een jas die aan de kapstok hangt. Bart, de eigenaar van de jas, stopt het weer in een andere jas. Zo verwisselt het slipje nog een aantal keer van eigenaar.

Nieuwsgierigen kunnen een kijkje nemen tijdens de middaguitvoering op 17 februari om 14:30 een kijkje nemen, of kunnen bij de avonduitvoering van 24 februari terecht. Deze begint om 20:00 uur. Voor niet-donateurs kost de voorstelling zeven euro.