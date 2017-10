Twee matige helften, twee magistrale doelpunten

Marum slagvaardiger in afwerking dan Grootegast

MARUM – Het publiek keek lang uit naar de Westerkwartierderby tussen Marum en Fc. Grootegast. In plaats van een spektakelstuk, was het een matige vertoning in de vroege avonduren. Het duel tussen het in de tweede klasse teruggekeerde Marum en Grootegast, dat al een jaar ervaring heeft dit niveau, leek af te stevenen op 0-0. Jorrit Jonkman brak de wedstrijd open, in de laatste minuut bracht Marc Oldewarris ‘Marumnello’ alsnog in extase: 2-0.

De Marumer victorie was op zijn plaats. De equipe van Jan Mulder schepte in een verder evenwichtige strijd, de meeste kansen. De mindere kansen die de club uit het noordelijk deel van het Westerkwartier kreeg, werden omzeep geholpen. Marum bleek twee keer slagvaardig. In het eerste deel viel er voor de toeschouwers- er werd gekozen om pas om vijf uur af te trappen, waarmee het hoopte op extra volk- weinig te genieten. Matig spel, veel persoonlijke duels op een druk bezet veld. Het duel zat volledig op slot. Er waren geen enkele echte kansen. Wel wat dreigende momenten. Zo viel een vrije trap van Daan Assink precies op het hoofd van Jorrit Jonkman, die over mikte. Een snelle combinatie van de gasten was veelbelovend, maar de voorzet werd tijdig weggewerkt. Jonkman brak namens Marum uit, doelman Kelvin Bruins kwam zijn kooi uit, de inzet was het te zwak. Bijzonder kansrijk was een vrije bal voor de thuisclub. De poging van Jeroen Boekema was zwak. En zo bleef het een wedstrijd van noch kraak noch smaak. In de tweede helft kwamen er dan toch openingen, door fouten. Het was de anders solide Daan Assink die twee keer achter elkaar in de fout ging. De eerste keer kwam de actieve aanvoerder Rolf Hazenberg door, vervolgens Johan Beute die notabene al langs de doelman was, maar uit balans raakte en in het zijnet mikte. Het was de grootste kans voor de bezoekers. Prompt nam Jan Mulder maatregelen en wisselde twee spelers. Met als gevolg, nog een grote kans voor de in het oranje spelende Grootegast. De voorzet van Beute scheerde het hoofd van Rick van Dellen. Grootegast zette in deze fase na de rust de toon. Rick Buma kwam binnen de lijnen en de nog niet topfitte aanvaller zorgde voor creativiteit voorin bij de zo moeilijk scorende Grootegast-ploeg. In de 65e minuut een sublieme aanname, uit de lucht, maar de voortzetting leverde wederom niks op. Marum nam het heft weer in handen. En ook Marum had een sterke wissel, Haye van der Molen, die na een dribbelactie zuiver inschoot, maar net naast het doel. Even later een cruciaal moment. Assink zette de niet oplettende verdediging van Grootegast op het verkeerde been door een vrije trap kort te nemen. De voorzet werd vervolgens afgeslagen, maar het was Jonkman die met een geplaatste bal Bruins het nakijken gaf: 1-0. De ban was gebroken. Grootegast moest nu wel komen en kwam ook. Een andere invaller, Bouwe Pompstra, kwam dreigend op en vergat te schieten. Het veld lag vervolgens nog een keer open. Buma was er vantussen, Jurn Wagenaar haalde de aanval eruit. En dan de bevrijdende 2-0. De vrijwel onzichtbare Marc Oldewarris is onberekenbaar. Bij een eerste poging- goed anticiperend op een verre pass van achteruit- was het Bruins die het duel won, maar dan, drie minuten voor het einde. De voorbereiding kwam van Van der Molen, waarna de bal voor de voeten kwam van Oldewarris, die zich geen seconde bedacht en loeihard uithaalde. Bruins stond aan de grond genageld. Wat een magistraal doelpunt! De Holten ontplofte van vreugde. Het was de genadeklap na een moeizame, langzaam op gang komende streekstrijd. Het publiek kreeg nog een toegift van wederom Van der Molen, na een toveractie. Het wanhopige slotoffensief van de aangeslagen bezoekers leverde nog wel een kans op, de laatste inzet werd van de lijn gehaald. “Over het geheel vond ik dat we wel verdiend gewonnen hebben”, sprak de winnende coach Jan Mulder na afloop. Zijn collega Jan Haan, weet waar het bij Grootegast aan ligt. “Stootkracht voorin. Niet opletten bij de vrije trap was het breekpunt. We speelden vervolgens alles of niets. Het verschil zit in het maken van doelpunten”. En dat kunstje verstaat Marum nu eenmaal beter….

SV Marum-Fc. Grootegast 2-0 (0-0); Scoreverloop: 70. Jorrit Jonkman 1-0, 87. Marc Oldewarris 2-0; Scheidsrechter: Walters (Nieuwe Pekela); Gele kaart: Dennis Swieringa, Daniel Laturiuw (Marum), Stefan Krijthe, Rolf Hazenberg, Rick Buma (Grootegast); Toeschouwers: 450

Opstelling Marum: Rick Snip, Dennis Swieringa, Jacob de Wit (Jurn Wagenaar),Jordy Swieringa, Daan Assink, Frank Terpstra, Jeroen Boekema, Daniel Laturiuw, Marc Oldewarris, Martijn Kuiper (53. Haije van der Molen), Jorrit Jonkman

Ster van het Veld: Jorrit Jonkman (Marum) . De 21-jarige zorgde voor het breekpunt in de wedstrijd. De 1-0 schoot hij overtuigend en koelbloedig in de netten. Jonkman was daarvoor bij meerdere aanvallen betrokken.

De Tweede Bal: Er werd op een ‘Spaans’ tijdstip, 17.00 uur afgetrapt. Dit om meer publiek te trekken (niet geheel gelukt overigens). Nog steeds heeft niet iedereen internet en dus stonden er om half drie al toeschouwers. Overigens ook niet iedere site (voetbalnoord!) had de tijd aangepast. Kennelijk raakte ook het scorebord van slag. Want terwijl de lichtmasten aangingen, ging het electronische bord juist uit…