Uitgelicht: Autodeals Noord

‘Occasions kun je bij ons ook leasen, ongeacht de aanschafwaarde’

LEEK – Hét adres voor iedereen die op zoek is naar een goeie en betrouwbare occasion: Autodeals Noord in Leek. De autozaak van Bart-Sander de Geus is sinds een ruime week gevestigd aan de Van ’t Hoffstraat 5 in Leek. Het gebrek aan ruimte was voor Autodeals-Noord de reden om het bedrijf te verhuizen van Groningen naar het industriepark in Leek. Autodeals Noord heeft standaard tussen de 80 en 100 occasions in voorraad. Allemaal goed onderhouden auto’s voorzien van complete historie. Anders kom je er namelijk als auto niet in bij Autodeals.

De auto’s van Autodeals zijn allemaal onderhouden door erkende autodealers. Dat betekent dat de hele onderhoudshistorie van een auto bekend is. “Wij zijn aangesloten bij 40 dealers”, vertelt eigenaar Bart-Sander de Geus. “Wij zijn gespecialiseerd in de in- en verkoop van auto’s van alle gangbare merken. Iemand die bij ons een occasion koopt, is altijd verzekerd van een eerlijke auto voor een nette prijs. Iedere auto leveren we af met en complete onderhoudsbeurt, apk en 3 maanden garantie. Dat geldt ook voor de goedkoopste occasions. Tevens zijn wij ook automakelaar dat betekent dat wij ook op verzoek jouw gewenste auto kunnen leveren. Dus zoek je naar dat ene model in een speciale uitvoering? Autodeals vindt het voor je. Ook heb je bij Autodeals-Noord de mogelijkheid om je occasion te leasen. Ongeacht de aanschafwaarde! Daarmee zijn we echt uniek. Ook voor het onderhoud van je wagen zit je goed bij Autodeals Noord, de ervaren monteurs repareren iedere auto goed en vlot. “We zijn er van verkoop, onderhoud, verzekering tot schadeafhandeling. We willen de klant compleet ontzorgen.”

Nieuwsgierig naar de bolides van Autodeals Noord? Plank gas naar de Van t’Hoffstraat dan! Autodeals Noord, Van t’Hoffstraat 5 Leek. Telefoon: 0621511168 Web: www.autodeals-noord.nl