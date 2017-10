Uitvaartverzorgers Coby Kuiper en Aline de Graaf organiseren voorlichtingsavonden

‘Er moet openheid komen rondom de uitvaart. Er is meer mogelijk dan vaak gedacht wordt’

NOORDENVELD- Coby Kuiper en Aline de Graaf doen waar hun hart ligt: nabestaanden een mooi afscheid bezorgen. Ieder hebben ze hun eigen uitvaartonderneming. En als het zo uitkomt, werken ze samen. Dat is niet alleen praktisch, het is ook prettig voor degene die hen nodig heeft. De dames hebben namelijk dezelfde visie op uitvaart. Ze staan er. Vanaf het moment van overlijden, in de week vóór de uitvaart, op de dag zelf tot enkele weken na de uitvaart. Verzorgen een uitvaart van A tot Z. Coby en Aline handelen altijd vanuit de wensen van de overledene en de nabestaanden: wat hebben deze mensen nodig voor een goed afscheid? Doordat zij niet werken met provisies op uitvaartproducenten en diensten van anderen kunnen zij op een onafhankelijke manier adviseren en informeren. En daardoor kunnen Aline en Coby zeer concurrerende tarieven bieden.

Dood is niet een onderwerp waar je graag even voor gaat zitten toch? Heel herkenbaar, zeggen ook Coby en Aline. Toch is het belangrijk om het bespreekbaar te maken vinden de dames. “Tijdens de afgelopen Jaarbeurs Roden, tijdens de Rodermarkt hebben we met veel mensen gesproken, informatie gegeven en goede gesprekken gehad. We hebben gemerkt dat er nog veel onbekend of onduidelijk is. Maar ook dat er soms onderling nog weinig over gesproken wordt. Het is goed om het er eens over te hebben wat de wensen zijn. En te kijken hoe je verzekerd bent. Daar helpen we graag bij. Kosteloos.” Coby en Aline hebben in het afgelopen jaar al een aantal keren een voorlichtingsavond georganiseerd. Op 18 oktober en 8 november organiseren zij opnieuw voorlichtingsavonden over alles wat erbij een uitvaart te kijken komt. “Mensen hebben vaak geen idee. Ook zo’n hardnekkig misverstand: mensen denken dat ze de uitvaart moeten laten verzorgen door degene bij wie ze verzekerd zijn of bij welke uitvaartvereniging ze lid zijn. Dat is dus niet zo. Welke verzekering ze ook hebben, ongeacht bij wie, iedereen is vrij om de uitvaartverzorger te kiezen die ze zélf willen. Het is belangrijk dat er openheid komt. Wat kost een uitvaart? Wat mag er wel en wat kan niet? Moet je verplicht in een kist? Of: wat doet een uitvaartverzorger? Op al dat soort vragen geven we antwoord. En wie nog even persoonlijk na wil spreken kan even een aparte afspraak maken. Wat dat kost? Niks. Openheid en goede voorlichting vinden we belangrijk. En we merken dat mensen het prettig vinden dat ze er een gezicht bij hebben.”

Mensen kunnen Coby en Aline 24 uur per dag bellen. Ze nemen de zorg rondom het afscheid en de uitvaart uit handen van de nabestaanden. Van verzorgen van de overledene tot de opbaring, rouwauto, kerkdienst tot kist, kaarten. Zónder -en daarmee maken ze onder andere het verschil- daarover provisie te berekenen. “Het maakt ons niet uit of iemand in een eikenhouten kist of in een kist van spaanplaat begraven of gecremeerd wil worden. Een mooi afscheid, dáár draait het om.” Nu is het niet zo dat wanneer je Aline belt je Coby erbij krijgt of andersom. De dames hebben ieder hun eigen uitvaartorganisatie, maar wel dezelfde visie en ook hetzelfde kostenplaatje. Dat betekent dat ze gemakkelijk even iets voor elkaar kunnen opvangen en de klant verzekerd is van dezelfde persoonlijke zorg.

Coby en Aline kunnen alles betekenen rondom een uitvaart. De klant bepaalt de mate waarin. “De één wil veel zelf doen, een ander wil volledig ontzorgd zijn. Dat verwacht men ook, wanneer we voor de deur staan: dat we iets doen. En die fijngevoeligheid, het aanvoelen wat mensen nodig hebben voor een goed afscheid, is het mooiste van ons vak. We zoeken balans in tijdsdruk en rust. Rust is belangrijk. Niet alles hoeft in het eerste gesprek besloten te worden. Wij zijn er om te luisteren, te vertellen over de mogelijkheden en overzicht te brengen in een (vaak) emotionele chaos.”

De (gratis) voorlichtingsavonden worden gehouden op woensdagavond 18 oktober en 8 november in de Lelie van Sharon in Zevenhuizen. Tijd: van 19:30 tot 21:00 uur. Opgave kan per mail of telefonisch: Coby Kuiper, info@cobykuiper.nl. Tel.: 06-19187086. Aline de Graaf, info@alinedegraafuitvaartzorg.nl. Tel.: 06-40257599