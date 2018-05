VDH Products viert 40-jarig jubileum

RODEN – Veertig jaar geleden opgericht, op de Dag van de Arbeid. Precies veertig jaar later, 1 mei 2018 is VDH Products uit Roden nog steeds speler op het wereldtoneel als het gaat om vernuftige hightech toepassingen. De regelsystemen van VDH zijn terug te vinden in vele sectoren over de hele wereld. Van Canada tot Peru en van Rusland tot Nieuw-Zeeland. En dat moet gevierd, bedacht directeur Henk Westera van het hightechbedrijf aan de Productieweg. Een feestje waarvoor trouwe klanten, het voltallige personeel, de burgemeester, wethouder én de oprichter van het elektronicabedrijf uitgenodigd waren.

Burgemeester Klaas Smid kent VDH goed. Hij deed er namelijk zijn allereerste bedrijfsbezoek nadat hij geïnstalleerd was als burgemeester van Noordenveld. En dat vergeet je niet zomaar. Sterker nog: hij was zwaar onder de indruk van al die technische hoogstandjes die de hele wereld over gaan, vertelde hij in zijn toespraak. “Ik had geen benul wat er speelde achter deze deuren. Dat het zo’n grote speler was op de internationale markt, had ik niet verwacht. En dat in Roden.” Ook sprak smid vol lof over het gemotiveerde personeel van VDH Products. “Mensen zijn enthousiast, hebben er zichtbaar zin in. Mooi om te zien.”

Oprichter Sjors van der Heide had het gevoel nooit weggeweest te zijn. “Het voelt nog als mijn eigen bedrijf. Alles staat er nog net zo piekfijn bij als toen ik vertrok. Er zijn alleen veel nieuwe producten bijgekomen. VDH richt zich op de nice. Is continue bezig met ontwikkeling van innovatieve producten. En dat moet ook, wil je marktleider blijven. Massa wordt onmiddellijk opgepikt door Chinezen. De ontwikkelingsafdeling is de kraamkamer van VDH Products. Dáár gebeurt het”, weet Van der Heide die er trots op is dat VDH ondanks de moordende concurrentie nog steeds aan de top staat.

Directeur Henk Westera vindt het belangrijk om stil te staan bij het jubileum. “Vijftig jaar zullen we echt groots aanpakken maar ook veertig jaar VDH is voor ons een belangrijk hoogtepunt.” Westra ziet de toekomst vol vertrouwen tegemoet. “In de afgelopen 40 jaar is VDH Products steeds gegroeid en ook in de toekomst willen wij blijven doorgroeien. Een grote kracht is dat VDH oplossingen biedt voor verschillende marktsegmenten en dus niet afhankelijk is van een bepaalde markt. Sinds de oprichting heeft VDH Products zich altijd gemanifesteerd als een no-nonsense bedrijf en als open-minded. Samenwerken met relaties en zoeken naar de beste oplossingen om uiteindelijk een topproduct te verkrijgen waarvan alle partijen profiteren. Deze manier van denken en doen heeft VDH Products tot op heden nog steeds succes gebracht en wordt ook in het buitenland goed ontvangen. De komende tijd zal VDH Products nieuwe technieken introduceren en nieuwe regelsystemen op de markt brengen voor verschillende toepassingen. VDH Products levert in meer dan 65 landen, waardoor de wereld ons werkterrein is. We zijn nog lang niet klaar!”