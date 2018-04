Veel belangstelling voor gasloos bouwen in Leek en Zevenhuizen

Wethouder Karin Dekker: “Het is goed te merken dat de woningmarkt klaar is voor gasloos bouwen. De bezoekers van de beurs waren enthousiast over het feit dat we vanaf nu geen aardgas meer aanleggen in onze nieuwbouwwijken. Er is dan ook veel animo voor de nieuwe projecten met aardgasvrije woningen in Oostindie en Zevenhuizen-Oost.”

De nieuwe kavels en projecten zijn te vinden op www.woneninleek.nl. U kunt zich daar ook inschrijven als belangstellende voor een bouwkavel.

Leek is als woongemeente zeer geliefd. Leek combineert een landelijke omgeving met een uitstekend voorzieningenniveau met onder meer een veelzijdig winkelcentrum en grootwinkelplein, een prima onderwijsaanbod van peuterspeelzaal tot gymnasium en talloze sociaal-culturele en recreatieve mogelijkheden. Leek ligt langs de A7 op 15 autominuten van Drachten en Groningen en heeft goede busverbindingen. Informatie over alle nieuwbouwprojecten en beschikbare kavels in de gemeente vindt u op www.woneninleek.n