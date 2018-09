‘Veel mensen zien door de bomen het bos niet meer in de complexe financiële wereld’

Bedrijf uitgelicht: B & G Financiële zorg en Bewindvoering

RODERESCH – Voor heel veel mensen een bekend gezicht: Bea van der Velde uit Roderesch. Bijna 30 jaar werkte ze voor ABN-AMRO in Roden. Is helemaal thuis in de financiële wereld. En met die kennis wil ze andere mensen helpen. Daarom zegde ze haar baan op en begon voor zichzelf. Samen met partner Gerben Sikma startte ze B & G Financiële Zorg en Bewindvoering. “Veel mensen zien vanwege de complexheid in de financiële wereld door de bomen het bos niet meer. Dit geeft financiële stress of geldstress. Ik help om alles weer goed en overzichtelijk op een rij te krijgen.”

Bea van der Velde helpt bij het beheren van je budget, coacht je en helpt senioren met de administratie. “Ik heb mijn vaste baan opgezegd om datgene te doen wat ik daadwerkelijk wil: mensen verder helpen in deze complexe onpersoonlijke financiële wereld. Dit doe ik samen met mijn partner Gerben Sikma. Gerben is fiscalist en werkte jarenlang als financieel planner bij verschillende banken. Die combinatie maakt onze dienstverlening ook zo sterk. En mocht het nodig zijn, kunnen we ook de bewindvoering op ons nemen. Onlangs is Gerben door de rechtbank benoemd tot (beschermings) bewindvoerder. Dit is een mooie aanvulling op onze dienstverlening.”

Niets vervelender dan financiële zorgen. Dat kan voor flinke stress zorgen in het gezin. “Opvallend genoeg sluimeren deze financiële zorgen onder alle lagen van de bevolking; van jong tot oud, arm tot rijk en laag- tot hoogopgeleid”, weet Bea die dankzij haar inlevingsvermogen, sociale karakter en jarenlange ervaring goed in staat is mensen financieel te helpen en te ondersteunen. “Steeds meer mensen hebben zorgen over geld of hebben problemen met geld. Doordat de inkomsten zijn gedaald of de kosten zijn gestegen kunnen zij hun rekeningen niet meer betalen. Of ze zien vanwege de complexheid van de financiële wereld door de bomen het bos niet meer. “Overzicht geeft rust. Als het eenmaal staat kijk ik over de schouder mee om te voorkomen dat het opnieuw misgaat.”

Ook ouderen vinden het soms lastig om wegwijs te worden in de ingewikkelde onpersoonlijke financiële wereld. Meer en meer gaan financiële zaken digitaal. Dat maakt het vaak extra lastig. “Ik help senioren bij het verzorgen van hun administratie. Veel ouderen hebben geen idee op welke toeslagen ze recht hebben. Ook dat soort dingen regel ik.”

Budgetbeheer

Budgetbeheer is voor mensen die hulp nodig hebben bij hun financiën. Dit kan omdat het zelf tijdelijk of langdurig niet lukt of na een succesvolle schuldhulpverlening waarbij het belangrijk is de financiën erna stabiel te houden. Budgetbeheer gaat zonder tussenkomst van de Rechtbank en wordt tussen cliënt en B&G Financiële Zorg en Bewindvoering onderling afgesproken. Door de uitgebreide financiële én fiscale kennis kunnen ook bedrijven terecht bij B&G Financiële Zorg en Bewindvoering. Een ding staat altijd voorop: je bent verzekerd van een prettige, persoonlijke hulp en een perfect kloppende administratie. Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met Bea: 06-11126954. Kaatsweg 14 Roderesch. Meer informatie vind je op: www.bgfinancielezorg.nl