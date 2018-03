Veenhuizer schaatsers kijken terug op een mooi seizoen

VEENHUIZEN – De Veenhuizer marathonschaatsers Maaike Verweij en Arjan Elferink reden een goed seizoen in de Noord-Oost competitie. Arjan won het eindklassement bij de masters (40+) en in het damespeloton eindigde Maaike na tien wedstrijden als tweede.

De 17-jarige Maaike schaatste dit seizoen voor het tweede jaar marathons. In de Noord-Oost competitie rijdt ze tussen de senioren. Twee keer kwam Maaike als winnaar over de finish. Ze traint met het team van Skate Force-Merito in Leeuwarden. ‘Ons marathonteam bestaat uit vier meiden. Daniëlle Giezen uit Een is één van mijn teamgenoten. De ploeg bestaat verder uit twee jongens en twee langebaanschaatsters.’

Maaike doet dit jaar havo-eindexamen op het Stellingwerf College in Oosterwolde. ‘Volgend jaar wil ik in Leeuwarden studeren. Daar kan ik gebruik maken van de topsportregeling. Die heb ik nu niet op de middelbare school. Gelukkig is er in overleg met de decaan veel mogelijk om sport en school te combineren.’

Ook Arjan (43) kan het sporten deels met zijn werk combineren. Op het Dr. Nassau College in Norg is hij docent lichamelijke opvoeding. ‘Een potje voetbal of volleybal doe ik graag mee met mijn leerlingen.’ De meeste trainingsuren maakt de schaatser van Agritrader/HCK in zijn vrije uren. ‘Drie, vier keer per week probeer ik op het ijs te staan. Fietstrainingen doe ik voornamelijk in het weekend en een keer door de week.’

De trainingen werpen bij Arjan zijn vruchten af. Hij won meer dan alleen acht van de tien wedstrijden in de Noord-Oost competitie. Bij de nationale kampioenschappen langebaan werd hij bij de masters Nederlands kampioen Allround. Bovendien won hij op drie van de vier afstandstitels. Op het Open NK marathonschaatsen in Biddinghuizen eindigde Arjan onlangs als tweede bij de masters.

Samen met Arnold Gaasenbeek en voormalig profschaatser Erben Wennemars steekt Arjan boven de rest van de veertigplussers uit. Op 1 januari van dit jaar pakte Wennemars voor het tweede jaar op rij de nationale marathontitel bij de masters. ‘Daarvoor won ik twee keer achter elkaar. Dit jaar maakte ik door materiaalproblemen geen schijn van kans. De wedstrijd was daardoor niet meer spannend. Dat is voor niemand leuk.’

Door een smal deelnemersveld is het verschil bij de junioren ook groot, merkt Maaike. ‘In Nederland ligt de focus vooral op de langebaan. Dat was vorige week bij het NK in Tilburg goed te zien. De marathonwedstrijd voor de junioren B bestond uit maar 25 rondjes. In de Noord-Oost competitie rijd ik er elke keer vijftig.’ Maaike eindigde op het NK als zevende en baalt daarvan. ‘Wij maakten als ploeg fouten. De wedstrijd was nu te kort om die te herstellen.’

Na het schaatsseizoen neemt Maaike een week rust, voordat ze de skeelers weer onderbindt. Ze blijft de sporten combineren zolang het kan. ‘Skeeleren en schaatsen zit elkaar niet in de weg. Wedstrijden rijden vind ik leuk, die houden mij scherp. Dan is het schaatsen in de winter een logische keuze.’ Over twee jaar hoopt Maaike met Skate Force-Merito in de landelijke marathoncompetitie te rijden. ‘Wij hebben een paar jonge meiden in ons team. Volgend jaar kunnen wij nog veel ervaring op doen en dan moeten wij die stap hogerop gaan maken.’

Arjan wisselt het schaatsen juist af met wielrennen. ‘Vanuit het langebaanschaatsen ging mijn focus langzamerhand meer naar het fietsen. De laatste jaren is dat verschoven naar het marathonschaatsen. Maar schaatsen en wielrennen blijf ik hoe dan ook combineren. De afwisseling houdt me ook mentaal fris. En je kan zowel pieken in de zomer, als in de winter. Dit wielerseizoen kom ik uit voor het AGU racing team. Jan Hekman uit Norg en mountainbiker Jan van der Velde uit Veenhuizen maken ook deel uit van dat team.’

Voor Maaike draait het aankomend skeelerseizoen om plaatsing voor het WK Junioren in het Gelderse Heerde. ‘Met mijn team ga ik veel naar het buitenland, want we doen mee aan de Europese competitie. Zo hoop ik genoeg wedstrijdervaring op te doen om plaatsing voor het WK te realiseren. Daarnaast wil ik mij ook kunnen meten met de Aziatische en Zuid-Amerikaanse favorieten. Skeeleren in Colombia en Venezuela is wat schaatsen is in Nederland.’