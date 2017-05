RODEN – Vanaf vandaag in de lucht: de veilingsite voor GvoetbalNoordenveld.nl. via de site kun je bieden op een heerlijke vakantie in het Zwarte Woud, vip-kaarten voor FC Groningen, Heerenveen of Donar, een etentje met Henk de Haan bij Pizzeria Bella Sardegna of een jeans bij Leads. Alle geld gaat regelrecht naar de G-Voetballers van Noordenveld. Zij willen namelijk niets liever dan een nieuw veld. Jij een leuk uitje, zij een nieuw veld. Prachtig toch? Snel bieden dus: www.gvoetbalnoordenveld.nl