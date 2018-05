Verlies Pelikaan S blamage van eerste orde, Bedum met titel aan haal

Pelikaan ‘Sterren’ is geen kampioensteam

GRONINGEN – Pelikaan S geen kampioen! Een punt was genoeg. Daarvoor had de ploeg uit Oostwold twee wedstrijden. Het werden er nul! Een blamage van de eerste orde. “Als je verliest, verdien je het ook niet”, luidde het commentaar langs de lijn van Corpus den Hoorn. De sterren uit Oostwold waren simpelweg niet opgewassen tegen Groen Geel, dat zich volledig gaf, waar Pelikaan S niet tot in staat bleek: 3-0. Nog leek het goed te komen na het volgen van de wedstrijd van Bedum, maar de missie mislukte alsnog, na een ontknoping die met geen pen te beschrijven was.

Tien minuten voor tijd stond het 2-0 voor Groen Geel, terwijl het bij Bedum-Omlandia nog gewoon 0-0 was. Geen vuiltje aan de lucht. Leek het. Vervolgens komt Bedum met 1-0 achter, waarna de lach op het gezicht van heel Oostwold – het dorp leeft intens mee- terug is. Ook de bank van Pelikaan S (acht man sterk!) kreeg de stand door. Bedum zou nog twee keer moeten scoren. Onmogelijk zo leek het. Dat het nog 1-1 werd, ach…Voor Groen Geel was het scenario – in de strijd om lijfsbehoud- gunstig, doordat Meppel met 3-2 achter stond. “Het is geen kampioen waardig als je met verlies kampioen wordt”, somberden de vele meegereisde Oostwolder supporters. Maar dan de wonderbaarlijke ommekeer. In minuut 89 komt Bedum toch nog met 2-1 voor. “Dat was het dan”, treurden de rood-zwarte fans. Met nog een paar minuten te spelen wist ook de grensrechter van Pelikaan S genoeg: “nacompetitie”. Dan weer nieuws uit Bedum…2-2! “Simon, het is 2-2”, gaven supporters door aan speler Simon Spinder. In de laatste minuut maakte Groen Geel de 3-0. In Bedum ging het nog even door. “Het is de omgekeerde wereld”, sprak Hans Top. En als donderslag bij heldere hemel krijgt iedereen het mee: toch 3-2 voor Bedum! Wat een ontknoping! En wat een stilte valt er over het sfeervolle Corpus den Hoorn. Een vrouwelijke aanhanger: “Hoe kan dit? Dit is onmogelijk!” Hoe is het mogelijk dat de sterren van Pelikaan S zo door de mand vallen? Het is van de ene kant beschamend met al die spelers die betaald voetbal in de bagage hebben, maar ook best simpel te verklaren. Je kunt nog zoveel sterren naar Oostwold halen, maar als het geen team is, er ‘geen verband’ in zit, dan gaat het niet lukken. En dan kun je Joop Gall er wel bij zetten of wie dan ook, maar dan moet het wel een elftal zijn dat alles wil geven. En dat zag je op deze veel te hete zaterdagmiddag- maar daar hebben beide teams last van- niet terug. “Spanning? Ze moeten hun eigen spanning onder controle zien te houden”, kon Gall – die niet eens de namen van de spelers kent- voor de wedstrijd zeggen. Naast Gall bestaat de technische staf uit een andere assistent, Fred Schreuder en is Henry Kramer de hoofdtrainer. Gall schreeuwt het hardste. Het begin is nog veelbelovend. De snelle Kassim Bizzimana was al rap bij het doel, waar hij onderuit gleed. In de eerste tegenaanval was het meteen raak. Peter Kersing kon zo doorlopen en schoof de bal onder doelman Jonathan Hensens: 1-0. ‘Groen Geel is on fire’ , werd al gewaarschuwd op internet. De Peli’s stelden daar enkele afstandsschoten – en snelheid van Handrit Hoxhaj met gevaarlijke voorzetten- tegenover, die simpel konden worden opgeraapt. “Boys kom op scherper man!”, foeterde Danny Holband. Het waren de juiste bewoordingen. Al gauw was de scheidsrechter de gebeten hond (Fahim Bellghroub), maar deze trof geen blaam. Na een mislukte solo van Holband was Kersing er weer vandoor. Hensens kwam uit en had geluk dat de bal te ver voor de spits doorschoot. De beresterke Kersing was verreweg de gevaarlijkste speler op het veld. Niet alleen hij, de wil om te winnen was groot bij de thuisclub. Nadat Ruben Ludwig uit een corner tegen de lat kopte en Gall nog harder tierde, kwam het eindelijk tot een veelbelovende Oostwold-aanval. Bellghroub wilde schieten, maar de verdedigers van Groen Geel gooiden zich ervoor, zoals de hele wedstrijd. Een tweede doelpoging werd ook verijdeld. Op slag van rust de 2-0. Koen Olde Monnikhof dribbelde naar de buitenkant om vervolgens met een boogbal precies over de keeper en net onder de lat te mikken: 2-0! Een weergaloos doelpunt. In de tweede helft zette Pelikaan S eindelijk echt druk op de ketel en begon meer te combineren. Tevens werd Sergio van Dijk ingezet. De druk nam steeds meer toe. Holband kreeg een vrije kopkans, maar trof naast het doel. Supporters hadden er nog alle vertrouwen in. “Hij komt”. Sergio dan? Met een vrije bal, net voor de zestien. Ook dit schot ketste af. De betonnen verdediging gaf geen krimp. Het kwam er niet van….Integendeel, het werd ook nog 3-0 door wederom Olde Monnikhof. Na afloop kon Henry Kramer ook geen woord uitbrengen. Zo teleurgesteld. Wat rest is de nacompetitie (net als Groen Geel overigens, want ook Meppel had nog gescoord). Maar als je zo speelt….Al zijn er gekkere dingen gebeurd in voetbal. Niets is onmogelijk. Al gelooft niemand in Oostwold nog in een wonder.

Sportpark Corpus den Hoorn: Groen Geel-Pelikaan S 3-0; Scoreverloop: 7. Peter Kersing 1-0, 45. Koen Olde Monnikhof 2-0, 90. Koen Olde Monnikhof 3-0; Scheidsrechter: ; Gele kaart: Fahim Bellghroub (Pelikaan S); Toeschouwers 250

Opstelling Pelikaan S: Jonathan Hensens, Danny Holband, Simon Spinder, Wassim El Baroudi, John van Dalen, Edu de Jonge Rosa, Jordi Kalli, Handrit Hoxhaj, Fahim Bellghroud, Max de Boom (55. Sergio van Dijk), Kassim Bizzimana

De Tweede Bal

Corpus den Hoorn is niet alleen het domein van Groen Geel. Nee, FC Groningen is de baas. Dat blijkt al in de warming-up, waarbij de beloften van de FC op het veld van Groen Geel staan. De FC wil dat de wedstrijd Groen-Geel-Pelikaan S (toch niet een onbelangrijke wedstrijd) op veld 6 wordt gespeeld. “Ze willen dat we de meiden eraf sturen”, klaagt een bestuurslid. Toestanden alom. Burgemeester Berend Hoekstra is er ook. Hij heeft ook reden tot klagen. Over de parkeervoorziening. Verder was het heerlijk vertoeven in de bakoven van Corpus den Hoon….