‘Verrassend, gezond én erg gezellig’

Wandel4daagse Roden in aantocht

RODEN – Over precies 21 dagen klinken de ‘potjes met vet’ weer door de straten van Roden. De vierde Roder Wandel4daagse komt eraan! Voorzitter Arno Kakkenberg praat de Krant bij over de stand van zaken. Zo is er op woensdagavond extra aandacht voor het thema ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’ (JOGG). Want het bestuur van de vierdaagse zet fanatiek in op scholieren. Gewoon meedoen, luidt het advies. Wandelen is gezond én erg gezellig, benadrukt Kakkenberg.

Om kinderen te motiveren om mee te lopen heeft de organisatie de hulp ingeschakeld van de JOGG-stagiaires van Noordenveld Daan Vrielink en Robin van der Tuin. De mannen bezoeken scholen in Roden en vertellen kinderen waarom regelmatig bewegen zo belangrijk is. Overgewicht wordt–met dank aan internet en online gamespelletjes – steeds een groter probleem onder jongeren. Achter die pc vandaan dus, vindt Daan. Volgende week bezoekt Daan samen met JOGG-collega Robin gbs De Rank en obds Het Valkhof om de kinderen uit te dagen om mee te lopen. “Om het extra aantrekkelijk te maken duiken de ‘fruitpakken’ op tijdens de tocht. En onderweg hangen borden waarop kinderen precies kunnen zien hoeveel calorieën ze verbrand hebben. En meedoen met de hele klas kan ook!”

De Wandel4daagse van Roden is in ontwikkeling, dat is duidelijk. De fanatieke club organisatoren zet in op nóg meer deelnemers dan vorig jaar. En toen al was de vierdaagse met ruim 1.200 deelnemers populair. Als het aan de voorzitter ligt, verschijnen er dit jaar 1.500 wandelaars aan de start. “We zitten met de voorinschrijvingen nu op tien procent. Dat lijkt misschien nog niet zoveel. Maar in de week voor de vierdaagse barst de inschrijving pas echt los, blijkt uit de afgelopen jaren. Dus ja, ik ga er echt vanuit dat we dat aantal gaan halen. Om het voor de fanatieke tienkilometerlopers extra aantrekkelijk te maken mogen zij dit jaar starten in aparte vakken, helemaal vooraan. “En er zit meer variaties in de routes, Zo wordt er op donderdagavond door het centrum van Roden gewandeld. Ook dwars door een aantal gebouwen.” Daarover vertelt Kakkenberg in een volgende update meer. Want slim als hij is, wil hij niet nu al alle details prijsgeven. Dat moet de wandelaar zelf maar ontdekken. In ieder geval belooft hij verrassende routes, een hoop gezelligheid en een superleuke afsluiter. Nou, wat wil je nog meer? Meelopen dus! Op dinsdag 29 mei start de vierdaagse. Start en finish: Sportcentrum de Hullen. Voorinschrijven kan via: www.avondvierdaagse-roden.nl. Scheelt je ook nog een eurootje! Bekijk ook het FILMPJE op de Website en Facebookpagina van deKrant.