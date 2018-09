Vetkuiven, Chevy’s, rockabilly muziek en hamburgers op swingend Rockin’ Roon

RODEN – Geen verwoede op koopjes jagende kampeerders op de parkeerplaats van de Vrijetijdsboulevard afgelopen zondag, maar vette Amerikaanse sleeën. Oude Buicks, Chevy’s en Mustangs domineerden de parkeerplaats in Roden. De tweede editie van Rockin’ Roon werd er eentje waarvan de organisatie gedroomd had. Honderden rockabilly liefhebbers kwamen af op het festijn waar je gratis met je oude Amerikaan naar toe kon. En behalve oude wagens werden bezoekers getrakteerd op onvervalste rockabilly muziek door drie verschillende bands. En wie nog geen petticoat had kon er ter plekke een aanschaffen bij een van de kraampjes met kleding, u raadt het, in rockabilly stijl. Werkelijk aan alles was gedacht: heren konden zich een vetkuif laten aanmeten in de stoel van de barber, Jan en Alida zorgden voor goddelijke Amerikaanse hamburgers en broodjes hotdogs. Menig bezoeker zal het beamen: de organisatie klonk als een klok. Mede dankzij Volksvermaken. Zij weten als geen ander hoe ze een feestje goed moeten organiseren. Een ding is zeker: de derde editie gaat er komen!