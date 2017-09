VEV’67 viert groots 50-jarig bestaan

Vlug en Vaardig, Voetbal en Veel meer

LEEK – ‘Vlug En Vaardig’67’ viert op zaterdag 1 oktober haar 50-jarig bestaan. Dit wordt op grootse wijze gedaan. Niet alleen worden alle voetballers erbij betrokken, maar ook andere mensen, ook van buiten de club. Het is kenmerkend voor de van origine christelijke vereniging, waarbij anno 2017 iedereen welkom is.

VEV’67 is qua historie de tweede club van Leek, maar verder staat de geel-zwart gekleurde vereniging op eenzame hoogte. Het vlaggenschip speelt als enige in de regio in de eerste klasse en qua ledenaantal is het enorm groeiende, mede door de woonwijk Oostindie, die binnenkort nog weer uitgebreid wordt. De grond wordt momenteel bouwrijp gemaakt. Over grond gesproken. De wortels van de club liggen zoals bekend ‘op Nienoord’. De club vergeet haar “geschiedenis niet. In de gang van het complex hangt een reusachtig schilderij, met voetballers en op de achtergrond het kasteel. “Er stonden oude barakken”, herinnert Johan Sap zich als oud-voetballer. “We zaten met vier teams in een kleedkamer. Later kwam er een nieuw gebouw. In de rust legden we de stenen klaar voor de metselaars, zodat ze verder konden en wij weer gingen voetballen. Onlangs is het gebouwtje afgebroken. Dat is jammer qua historie. Met name bij de oude garde zit ‘het bos en Nienoord’ nog in het hoofd. Maar om uit te breiden is Oostindie top. Overigens: er werd gesproken dat er geen sport bedreven mocht worden op het landgoed, waarna de club verhuisde. Of dat meespeelde, kan ik niet bevestigen.” We blijven nog even in het verleden. “Hoe we aan de clubkleuren komen?” Voor deze moeilijke vraag moeten ze – naast Sap zit Herald Veenstra bij het interview- even de helpdesk bellen. En als naslagwerk is het prachtige jubileumboek ‘Vijftig jaar Vlug en Vaardig’. Het geel en zwart zijn afkomstig van de gymnastiekvereniging. Aanvankelijk mochten gereformeerden niet aan sport doen. Eind jaren ’20 kwam daar verandering in. Een christelijke vereniging uit Groningen vroeg enkele Leeksters om een gymnastiekverenging op te richten. Vlug En Vaardig was in 1934 een feit. Voetballen op zaterdag gebeurde alleen bij VV Leek. Omdat toenadering tot VV Leek op niets uitliep sloten enkele enthousiastelingen zich aan bij de gymnastiekvereniging. Was het toen bepaald geen pais en vree tussen beide clubs, anno 2017 is er een prettig contact. “We zien Leek Rodenburg niet als concurrent.” Overigens: de oprichtingsdatum is officieel 1967, maar het duurde nog een jaar voor de naam veranderd werd van het al bestaande VEV naar VEV’67. Herald Veenstra heeft nooit gevoetbald. “Ik ben vanaf 2010 betrokken bij de club. Toen mijn zoon op smurfenvoetbal ging. Ik werd vervolgens vrijwilliger, begon met bardienst en deed later van alles, waaronder de PR. Ik wil graag iets voor een vereniging doen. Ik ben ook wel een geboren Leekster. Het komt altijd op dezelfde mensen neer. Maar deze club heeft mensen nodig voor de groei.” Sap: “we moeten de ‘pijn’ verdelen.” Sap noemt VEV’67 een ‘zeer sociale familiaire’ verenging, die ook haar maatschappelijke verantwoording neemt. “Mensen van De Zijlen maken hier schoon, er is hier kinderopvang van De Jonge Wereld. VEV is ook initiator van Auti Sport Leek, voor autistische leden, die moeilijker toegang hebben tot de sport. Daarvoor zochten we sponsoren, maar ook trainers. Bekende trainers als Jan Kuiper en Johan Wardenier waren bereid. We houden ook hier het Jantje Beton-toernooi en zijn actief met inzameling gescheiden afval. Dit gebouw doet ook dienst als stemlokaal. Iedereen is hier welkom, ongeacht de afkomst” Kortom: VEV is niet alleen maar de V van voetbal, maar is Veel meer.

Jubileumfeest

“Vorig jaar hebben we de koppen bij elkaar gestoken”, vertelt Veenstra de aanleiding voor de viering van het 50-jarig bestaan. “Het groeide uit tot een jubileumcommissie van negen personen. Dat we een feest zouden houden, stond vast. We hebben bewust voor 30 september gekozen. Want om precies 00.00 is de oprichtingsdatum (1 oktober). Vanuit de visie van de club is het feest niet alleen voor de voetballers. De vrouwen blijven vaak thuis. Voor hen hebben we een in april een Ladies Night georganiseerd. Een mooie VEV-traditie is een viswedstrijd, die we weer in ere hersteld hebben. Niet alleen voor leden, maar voor de hele wijk, met kinderen. Er kwamen vijftig kinderen, die een gratis hengel kregen en mochten houden. Mensen riepen meteen: dit moet weer jaarlijks. Dit geldt ook voor een jubileumklaverjasavond. Op zaterdag 30 september zijn alle teams vrij, behalve het eerste. Daarmee willen we spectaculair uitpakken. We hebben daarvoor ook sponsoren uitgenodigd, voor hen moet je ook iets bieden. Die wedstrijd is verschoven naar 16.30 uur en is tegen Zeerobben”. Twee jaar geleden promoveerde VEV ten koste van …Zeerobben, dat inmiddels dus toch eerste klasser is. VEV’67 speelt in retro-shirts, uit de jaren zestig, terwijl de jeugd betrokken wordt bij de opkomst van spelers. Rond deze wedstrijd zorgt het vermaarde blaaskapel Utlopers voor de muzikale omlijsting. Dan is er nog een receptie. Daarnaast is er een expositie over de geschiedenis van de club. “VEV’67 heeft een enorm archief, de geheimen zijn bewaard voor deze tentoonstelling. ‘Bourgondisch VEV’ bestaat uit tien kramen die iets anders bieden dan patat. Vanaf 18.30 uur is er een feestavond. Met onder meer een speciaal voor VEV’67 geschreven cabaret. “Dat is bijvoorbeeld ook leuk voor die altijd aanwezige mannen op leeftijd, de onderhoudsploeg. We hebben ervoor gekozen om het breed te houden; voor iedereen. Ook voor niet-VEV-leden! Zo begint ’s morgens het FIFA Toernooi voor de jeugd, maar ook mensen van 88 jaar. Popkoor Leek brengt populaire muziek. En dan is er het 10-koppige SoulBlender. Licht en geluid hebben we uitbesteed aan Sikko Cazemier. Dat is een sponsor, die we ook een opdracht gunnen. Alles is ingehuurd, zoals professionele beveiliging. We willen een prachtig feest en geen ellende. Nee, er zal geen beroemdheid optreden. We zijn een nuchtere verenging. Het gaat ons om de leden; elkaar ontmoeten. We maken veel kosten, maar die worden deels gedekt door sponsoren, subsidie, bovendien heeft de vereniging hier jaren voor gespaard”. Sap: “Dit is een vereniging, van F 10 tot het eerste dat op belachelijk hoog niveau speelt. Met alleen maar eigen jongens. Niemand wordt hier betaald, behalve de trainer. Mijn zoon krijgt ook geen reiskosten omdat hij in Groningen woont. Ze regelen zelf onderling het vervoer. En wat de toekomst betreft, het open karakter gaat ver, als het aan beiden ligt. “De statuten zullen er voor gewijzigd moeten worden, maar wellicht doen we de deur op zondag open.”