Naam: Vincent van de Ploeg

Functie: Penningmeester Autisport Leek

“Ik ben penningmeester van de Stichting Autisport Leek. Voorzitter is mede oprichter Lena van der Kaap, maar zij heeft het beroepshalve nog drukker dan ik – ik ben kort door de bocht in de gezondheidssector werkzaam – dus neem ik hier de honneurs waar. Uiteraard spreek ik namens haar en Erna Elzinga, die de secretarisfunctie bij Autisport vervult. Zij doet dat namens de voetbalclub VEV’67, waarmee we, hoewel we geheel zelfstandig ‘opereren’, een meer dan goede band hebben, ook wat bijvoorbeeld de verzekeringen bij de KNVB betreft.

Ter zake nu. Stichting Autisport Leek is opgericht in juni 2015 door ouders van kinderen met Autisme Spectrum Stoornis, kortweg ASS. Dat deden we in samenwerking met enthousiaste mensen van de voetbalclub. Een van mijn zoons lijdt ook aan ASS, hij wilde graag sporten maar dan aangepast aan zijn gesteldheid. In de praktijk bleek het voor kinderen met ASS en aanverwante problemen niet altijd gemakkelijk, zo niet onmogelijk, om bij reguliere sportclubs mee te doen. Het niet begrijpen wat de bedoeling is, meer tijd nodig hebben, geen overzicht hebben of kunnen houden tijdens het spel kunnen parten spelen. Maar ondanks deze belemmeringen vinden kinderen met ASS sporten in teamverband vaak wel degelijk leuk en willen graag meedoen. Vandaar dat we in Leek zijn gestart met de Stichting om kinderen met ASS deze gelegenheid te bieden. Leek, dat wil ik heel duidelijk stellen, is weliswaar onze ‘vestigingsplaats’ maar niet alleen kinderen uit het Westerkwartier, maar ook uit Noordenveld en aanpalende gemeenten zijn meer dan welkom. En willen ze liever een andere sport beoefenen, dan bemiddelen we ook daar in.

Met onze voetbalafdeling richten we ons op kinderen in de leeftijd van 7 tot en met een jaar of 18, zonder verstandelijke beperking. Elke woensdag traint het Auti-voetbal-team op de voetbalvelden van VEV’67 aan de Knipe 2 in Leek. We beginnen om 15.45 en eindigen rond 16.45 uur. Dat gebeurt onder begeleiding van een echte deskundige, Johan Wardenier, een bekende in dit soort begeleidingen met veel trainerservaring. Bij ons staat plezier voorop. We spelen onderlinge partijtjes maar willen in de toekomst ook op dat ‘gebied’ uitbreiden. Ik zou nog veel meer over autisport kunnen en zeker ook willen vertellen, u kunt daarvoor contact met me opnemen via 06-12962348 of via onze website www.autisportleek.nl”