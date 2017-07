Voel je de vrouw van de wereld na een heerlijk verwenarrangement van Véronique Berends

Zaterdag open: Beauty R You in Niebert

NIEBERT – Aankomende zaterdag is Niebert een beautysalon rijker: Beauty R You! Niet zomaar een salon. Bij Véronique Berends kun je terecht voor een heerlijk verwenarrangement, perfect verzorgde handen en voeten en ook om van je couperose af te komen zit je goed. Beauty R You werkt met de fijne producten van Malu Wilz (ontwikkeld door dermatologen), op basis van planten extracten. Omdat er geen parabenen inzitten, zijn de producten ook zeer geschikt voor de gevoelige huid, weet Véronique te vertellen. Zaterdag tussen 17:00 en 20:00 kan iedereen kennismaken met de prachtige salon aan de Molenweg 57 in Niebert.

Allereerst start Véronique Berends met een uitgebreide huidanalyse om zo de beste producten voor de behandeling te kunnen kiezen. Beauty R You heeft een behoorlijk scala behandelingen: een korte van 45 minuten, een basisbehandeling van een uur, welness-behandeling van 75 minuten en, heb je zin om écht even lekker tijd uit te trekken voor jezelf is de deluxe-behandeling een aanrader. Anderhalf uur lang genieten van een heerlijke gezichtsbehandeling, (hotstone)massage en terwijl je masker lekker intrekt worden je handen verwend met een handscrub en een pakking. Ook fijn: voor mooie verzorgde voeten zit je ook goed bij Beauty R You. Véronique is pedicure en weet je voeten om te toveren in heerlijk zachte zomerstappers. Uiteraard met voetscrub en pakking. Om het helemaal af te maken lakt ze je teennagels (je handen trouwens ook) in ieder gewenst kleurtje. En zeg nou zelf; wat is er leuke dan perfect verzorgde voeten in die te gekke slippertjes?

Goed nieuws voor mensen met couperose of pigmentvlekken: Véronique helpt je er met behulp van een speciaal apparaat zo van af. Met de garantie dat het op die plek ook echt weg blijft. Tot slot nog even over de naam: die is namelijk heel bewust gekozen. Mooi is niet alleen een kwestie van uiterlijk, maar ook innerlijk mooi is belangrijk, vindt Véronique. Iedereen is mooi, jij ook!, luidt haar slogan. Eén ding is zeker: je voelt je de vrouw van de wereld na een bezoekje aan Beauty R You! Boek je zaterdag 3 behandelingen, (gezichtsbehandeling en/of pedicure) krijg je op de 1e behandeling 50 procent korting, op 2e behandeling 35 procent en op de 3e behandeling 20 procent korting! Nieuwsgierig? Even noteren dan: zaterdag 15 juli open huis van 17:00 tot 20:00. Beauty R You, Molenweg 57 Niebert. Telefoon: 0594-857456. Web: www.beautyryou.nl