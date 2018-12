Volksvermaken reikt prijzen uit en overhandigt cheque

RODEN – Afgelopen week werden de winnaars van de tientjesverloting van Volksvermaken Roden weer bekend gemaakt. Als altijd ging de opbrengst naar de Kinderboerderij, dat zomaar weer tienduizend euro kan bijschrijven. Donderdagavond werd deze cheque in Het Wapen van Drenthe overhandigd, alwaar notaris Herman Holland de cheque samen met Cor van der Steeg en Lammert Kalfsbeek presenteerde.

Twee dagen alter was Het Wapen van Drenthe het decor voor de vier grote prijswinnaars van de Tientjesverloting. De hoofdprijs was voor de heer Hage uit Roden. Hij won een Scooter Sym Fiddle 2. De heer Jansma uit Foxwolde ging er met een 49″ Samsung UHD-TV vandoor. Een sieradencheque ter waarde van vijfhonderd euro was voor de familie Duurkens uit Lieveren en de heer Goot won een Samsung Tablet. De overige 36 prijswinnaars zijn te vinden op de website van Volksvermaken Roden.