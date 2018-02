Volle dressuurrubrieken tijdens eerste subtopwedstrijd in Roden

RODEN – De dressuurcommissie van Rij- en menvereniging Mensinghe organiseerde zondag voor de eerst keer een subtop dressuurwedstrijd in Manege de Hulhorst in Roden. Maar liefst dertig deelnemers deden mee in de ZZ-zwaar, Prix St. Georges en Intermediaire I, de hogere klassen in de dressuursport. De deelnemers kwamen vooral uit de drie noordelijke provincies.

Juryleden mevrouw Peterson en de heer Kloosterboer beoordeelden alle rubrieken. In de ZZ-zwaar ging de overwinning naar Hergen van Hall die met Fire ruim 61 procent behaalde. Hij werd op de voet gevolgd door Jolanda de Nekker met Empire. Op de derde plaats kwam Stephanie Berends uit Norg met Sipko’s Enrico.

In de Prix St. Georges behaalde Laura Zwart uit Oosterwolde met haar Lumen Express de hoogste dagscore van ruim 68%. Anne Lehman werd tweede, Nienke Limburg derde en Ellen Wynia werd vierde.

Voor Ellen Wynia uit Steenbergen was het een goede thuiswedstrijd. Ze won de hoogste rubriek van deze dag, de Intermediaire I. Met haar paard Chakakahn behaalde ze een score van ruim 64%, met drie procent voorsprong op de nummer twee Robin Luurssen.

Gezien het succes en de positieve reacties van de deelnemers gaat de vereniging deze wedstrijden vaker organiseren.