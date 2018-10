Volop activiteiten bij Daan Nijman tijdens Kinderboekenweek

RODEN – De Kinderboekenweek begint vanmiddag bij Boekhandel Daan Nijman. Dat doen zij geheel volgens traditie met een feestelijke opening en de Kinderkassa. Tijdens de Kinderkassa (17:00-20:00 uur) mogen kinderen zelf hun boek inpakken en afrekenen. Zaterdag 6 oktober wordt een gezellige klusdag met Buurman & Buurman: knutselen, voorlezen en filmpjes kijken. Daarnaast zijn er in de winkel twee gave wedstrijden om aan mee te doen.

Op dinsdag 9 oktober om 16:00 uur komen Annet Schaap en Frederike de Winter naar Roden. Annet Schaap is volgens de mensen van de boekhandel de grote kanshebster voor de Gouden Griffel van 2018. Haar boek Lampje is een prachtig verhaal dat lonkt naar een sprookje. Het boek prikkelt de fantasie, gaat over vertrouwen en doorzettingsvermogen. Annet en Frederike komen samen vertellen over Lampje. Ze geven een muzikale vertelvoorstelling over de avonturen van Lampje met lekkere liedjes en fijne muziek.

Ook superleuk is de wedstrijd ‘Maak een kijkdoos van je favoriete boek’. Bij aankoop van een boek ontvangt ieder kind een bouwplaat met figuurtjes om een kijkdoos van te maken. Met de eigen favoriete karakters in de hoofdrol. Om mee te doen aan de wedstrijd is alleen de figuurtjes knippen en plakken niet genoeg. Het is het leukst als de kijkdoos extra feestelijk versierd wordt. Een bijpassende kijkdoos is te koop voor 3,95 euro, maar iedereen kan hem ook heel goed zelf maken. Uit de ingeleverde kijkdozen kiest de jury in de boekhandel maar liefst drie winnaars. Zij krijgen alle drie een prachtige prijs. De kijkdozen kunnen ingeleverd worden tot 13 oktober 13:00 uur.

En dat is nog niet alles, de tweede week wordt ook een feestje. Met de workshop ‘Maak je eigen kletsboek’ en met een spetterende afsluiting: feest voor de verjaardag van Dikkie Dik, de muzikale vertelvoorstelling met Dikkie Dik.

Alle informatie over de activiteiten is te vinden op www.daannijman.nl/activiteiten.

Boekhandel Daan Nijman wil er graag tijdens de Kinderboekenweek samen met de kinderen een groot fantastisch feest van te maken.