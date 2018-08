Vrije Tijd Tuinders laten alles zien

RODEN – Er viel genoeg te zien en te beleven aan de Westeresch te Roden afgelopen zaterdag. Daar organiseerde De Vrije Tijd Tuinders haar jaarlijkse Open Dag. Naast de verse groenten die geproefd konden worden, was er bloemschikken en kon men knutselen. IVN Roden organiseerde daarnaast een kinderactiviteit en ook het kantklossen was een succes. De Open Dag liet kortom alle goede aspecten van de vereniging zien, waardoor de bezoekers een goed beeld kregen van de bezigheden van de Vrije Tijd Tuinders. Wie geïnteresseerd is in een stukje grond bij de Vrije Tijd Tuinders, kan eens kijken op www.devrijetijdtuinders.nl.