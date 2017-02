Vrouwen van Nu zette trouwe leden in het zonnetje

TOLBERT – De Vrouwen van Nu afdeling Tolbert hielden vorige week de jaarvergadering. Behalve de vaste agendapunten werden ook een aantal trouwe leden in het zonnetje gezet. Hilly Idema – Eggens (25 jaar), Sietske van der Berg – Van der Ekkels (40 jaar), Jet Otter – Toering (40 jaar), Henny Veenstra – van Zonneveld (40 jaar) en Coba van der Kaap – de Jong (50 jaar) werden in de bloemen gezet. In het oog sprong zeker ook het jubileum van mevrouw Oosterhuis – Westerlaan. Zij is ondertussen al zeventig jaar lid. Na de vergadering en de huldiging vertelde Francis van Dijk uit Groningen over het leven van Vincent van Gogh.