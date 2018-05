RODEN – Na een spannende competitie, waarbij 2 teams van VV Roden verwikkeld raakten in een kampioenstrijd, is het team van JO 13-4 met de schaal aan de haal gegaan. Door in de laatste wedstrijd tegen vv Haren met veel overtuiging en goed voetbal de tegenstander met 7-0 aan de kant te zetten, was het kampioenschap een feit. De jongens hebben dit jaar met goed voetbal en door gebruik te maken van elkaars kwaliteiten dit mooie resultaat neergezet. Een mooi kampioenschap voor dit vriendenteam!