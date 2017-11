Warme schaatsclub op ijskoude baan

Schaats- en Trimclub Roden

RODEN – Schaats- en Trimclub Roden begint weer aan het schaatsseizoen. De gezellige club, die dit jaar alweer haar vijfendertigste verjaardag viert, kan tot en met maart weer aan genieten van het ijs. Al zal dat in eerste instanties nog wel op kunstijs moeten.

Bij STC Roden staat het plezier in het schaatsen voorop. Dat betekent dat er op een gezellige en ongedwongen manier door jong en oud wordt getraind. Ieder op zijn/haar eigen niveau, met aandacht voor techniek en conditie. Het seizoen loopt van oktober tot en met maart en is aangepast op de openingsperiode van de ijsbaan van Kardinge te Groningen. De Rodense club traint op speciale trimuren op dinsdag- en donderdagavond.

De vereniging telt ongeveer 85 leden en verwelkomt iedereen die nieuwsgierig is, graag op trainingsavonden in Kardinge. Contributie kost tegenwoordig 58 euro per jaar. Voor nieuwe leden kost het eerste jaar 108 euro, omdat er nog 50 voor een pak moet worden betaald. Daarnaast betaal je voor de trainingsuren een bedrag aan Kardinge. Voor een half seizoen trimschaatsen –12 lessen – betaald een ieder 59,20 euro en voor een heel seizoen -24 lessen – zijn de kosten 118,40 euro. Uiteraard kan eenieder er ook voor kiezen om een losse ‘trimkaart’ te kopen in Kardinge. De kosten van een lidmaatschap bij de club zijn kosten dekkend.

Iedereen die zich aansluit bij Schaats- en Trimclub Roden komt terecht in een zeer gezellige en informele club. Zo wordt er eind september jaarlijks een barbecue georganiseerd en drinken de leden na de trainingen warme chocolademelk met elkaar. Tijdens de training rond Oud & Nieuw trakteert het bestuur op oliebollen van Bakkerij van Esch. Het is bijzonder te noemen dat het ledenbestand van de club nog zo groot is en dat is niet in de laatste plaats te danken aan de informele en gemoedelijke sfeer. De Schaats- en Trimclub ontstond in het najaar van 1982 en is sindsdien niet meer weg te denken uit de Noordenveldse sportwereld.

Sinds kort heeft de Schaats- en Trimclub een nieuwe voorzitter. Berno Pestman volgt Bert Meinardi sinds maart dit jaar op. De ambitieuze voorzitter, die zelf door een heupblessuren niet meer schaatst, noemt STR een ‘gezellige en actieve’ club. ‘Het bijzondere is dat wij leden hebben uit heel Noord-Nederland. Van Dokkum tot Uithuizen en van Uithuizen tot aan Norg’, zegt Pestman. Daarnaast is de vereniging snel gegroeid en tikken ze nu al bijna de negentig leden aan. Nadat de schaatsvereniging in Leek ophield te bestaan, maakten zowel trainers als leden veelal de overstap naar de Rodense schaatsvereniging. Het bestuur verwelkomt nog altijd maar al te graag leden. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij secretariaat@stcroden.nl. Onder de vermelding van naam, adres, e-mailadres en geboortedatum, worden nieuwe leden vervolgens aangemeld. Pestman zegt dat de aanwas van nieuwe leden meer dan welkom is. ‘Leden kunnen in principe vanaf hun twintigste lid bij ons worden. We hebben nu 85 leden, maar zouden graag groeien tot de honderd leden. Dat moet mogelijk zijn.’

Volgens Pestman komen leden terecht in een warme club, die daarnaast erg professioneel is. ‘Neem nu de schaatspakken die alle leden bij ons dragen. Wij komen door die uniforms professioneel over en onze leden worden op hun eigen niveau begeleid. We hebben drie categorieën in onze club: een beginnende-, midden- en snelle categorie. Iedereen krijgt op zijn eigen niveau training en evenveel aandacht’, zegt hij.

De kersverse voorzitter legt uit waarom hij nog nauw verbonden is met de club, ondanks het feit dat hij niet meer zelf op het ijs staat. ‘Mijn vriendin is al 25 jaar lid van de club en vanwege de gezelligheid blijf ik hieraan verbonden. Iedere eerste dinsdag- en donderdagavond van de maand drinken wij bijvoorbeeld met alle leden een kop koffie of chocolademelk na de training. De club voelt voor mij altijd als een warm thuiskomen.’

De Schaats- en Trimclub organiseert naast de jaarlijkse barbecue en de seizoenafsluiting, vaak een activiteit in februari. Zo organiseerden zij al eens een ‘bike night’, waarbij leden van de club ’s nachts op mountainbikes een parcours aflegden.

De nieuwe voorzitter is trots op de club en verwacht nog lang betrokken te zijn bij STR. ‘Ik weet niet of ik ooit nog zal schaatsen, maar ik zeg nooit ‘nooit’. In ieder geval blijf ik als voorzitter actief en hoop ik dat wij als club blijven groeien en de leuke sfeer blijven behouden.’

Wat: Schaatsclub Roden

Opgericht: september 1982

Accommodatie: ijsbaan Roden (natuurijs) en Kardinge in Groningen

Bestuur: Berno Pestman (voorzitter), Bettie Clevering (secretaris) en Gerard Geerds (penningmeester)

Contact: secretariaat@stcroden.nl

Website: www.stcroden.nl