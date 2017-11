WDOB kijkt uit naar voorstellingen in december

EEN – Toneelvereniging WDOB uit Een viert dit jaar alweer haar tachtigste verjaardag. De fanatieke en enthousiaste vereniging is hiermee één van de oudste toneelverenigingen van Noordenveld. Hen wacht in december weer de jaarlijkse toneelavonden, waar ze nog steeds ontzettend veel plezier aan beleven. In het gezellige Een zijn de toneelavonden een begrip en de kroeg zit dan ook ieder jaar stampvol.

WDOB betekent niets meer dan ‘Wij Doen Ons Best’. Dat is de belofte die het publiek krijgt en de toneelspelers altijd waarmaken. Al sinds 1937 is de vereniging actief, waardoor het een belangrijk onderdeel van de Eener gemeenschap is geworden. In 2012 vierde de vereniging haar 75- jarig jubileum en dit jaar wordt het dus alweer tachtig. De honderd nadert met rasse schreden.

Sinds mensenheugenis treedt de toneelvereniging twee avonden in december op in Café Hofsteenge te Een. Het café, in de volksmond steevast ‘Binus’ genoemd, kan ieder jaar rekenen op een volle kroeg. De toneelvereniging speelde in een grijs verleden in het inmiddels verdwenen café Bijert, maar die kroeg overleefde de tand des tijds niet, in tegenstelling tot Café Hofsteenge. Daar speelt WDOB dus ieder jaar twee voorstellingen in de decembermaand. In een maand waarin de kou zijn intrede doet en de dagen donkerder worden, hoopt de toneelvereniging met zijn voorstellingen gezelligheid en warmte te bieden.

De vereniging speelt kluchten en blijspelen. Het moet vooral luchtig blijven voor de bezoekers, die vooral voor de sfeer komen. De voorstellingen van WDOB zijn altijd in het Drents. In dialect krijgt het publiek een vermakelijke avond voorgeschoteld. Naast de voorstellingen in december, speelt de vereniging eens in de vijf jaar ook de ‘Schansspelen’. Dat is een openlucht voorstelling bij ‘De Schans’ te Een.

Qua leden heeft de vereniging weinig te klagen. Ze hebben doorgaans meer toneelspelers dan rollen, waardoor niet iedereen altijd mee kan doen. Dit gaat gelukkig in goed overleg, waardoor ook dit uiteindelijk geen punt vormt. Daarnaast kan de vereniging rekenen op nieuwe aanwas, iets wat essentieel is voor het bestaansrecht van een dergelijke vereniging. Momenteel staat de teller op 21.Een mooi aantal, vindt ook secretaris Hennie Hut. ‘Met onze leden oefenen wij iedere dinsdagavond in Café Hofsteenge te Een, waar we dus ook de voorstellingen houden. Omdat de voorstellingen van december er aan zitten te komen, namelijk op 8 en 9 december, oefenen we nu ook op zaterdag.’ De voorstellingen op vrijdag 8 en zaterdag 9 december, beginnen beiden om 20:00 uur. Op zaterdag zal er na tijd muziek zijn, zodat de avond nog even wordt voortgezet. Daarnaast trakteert de vereniging de bezoekers dit jaar niet op cake, maar zullen er gebakjes met het logo van de vereniging worden uitgedeeld, ter ere van hun tachtigste verjaardag.

Het gaat dus goed met de vereniging, waar leden slechts tien euro per jaar hoeven te betalen voor het lidmaatschap. ‘De overige inkomsten halen wij voornamelijk uit een huis-aan-huis verloting. Met de opbrengsten van deze verloting, kunnen wij attributen aanschaffen en een toneelstuk in elkaar zetten’, zegt Hennie.

Dit jaar zal de voorstelling van WDOB een blijspel zijn. Deze wordt in drie bedrijven gespeeld. Het stuk heet ‘In naam der wet’ en is geschreven door Harm Dijkstra. De regie ligt in handen van Janna Koops. In het verhaal is er een moord gepleegd in het dorp. Opper Sikkema blaast hoog van de toren dat ze de moordenaar hoe dan ook in de kraag zullen vatten, maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. De hoofdcommissaris is lang niet te spreken en dreigt het hele bureau op te heffen als er niet gauw resultaat wordt geboekt. Wordt de moordenaar ontmaskerd?

De kaartverkoop zal plaatsvinden op maandag 27 en dinsdag 28 november van 19:00 tot 21:00 uur in Café Hofsteenge te Een. Wees er op tijd bij, want de kaarten vliegen ieder jaar als warme broodjes over de toonbank. Ook dit jaar rekent de toneelvereniging op een volle bak.

Wat: theatervoorstellingen WDOB

Wanneer: vrijdag 8 en zaterdag 9 december, vanaf 20:00 uur

Waar: Café Hofsteenge te Een

Info: https://www.eencity.nl/vrije-tijd/toneelvereniging-wdob/