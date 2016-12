Weekmarkten Roden en Norg blijven zelfstandig

RODEN/NORG- De privatisering van de weekmarkten in Roden en Norg bevalt prima. De markten lopen goed en alle gemaakte afspraken worden nageleefd. Dat is de conclusie uit het evaluatieoverleg tussen gemeente en de beide weekmarktbesturen. Daarom is besloten op dezelfde voet verder te gaan. De weekmarkten opereren vanaf 1 januari 2016 zelfstandig, zonder bemoeienis van de gemeente. De enige weekmarkt in Noordenveld die nog wel onder de gemeente valt, is die van Peize. Voor een standplaats op de markt in Peize moet vergunning aangevraagd worden.