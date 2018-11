Westerkwartier kiest lokaal; VZ grote winnaar gemeenteraadsverkiezingen

TOLBERT – VZ Westerkwartier kwam woensdag als grootste partij uit de (stem)bus tijdens de gemeenteraadsverkiezingen voor de toekomstige gemeente Westerkwartier. De lokalen waren in de gemeente Grootegast al de grootste, maar moesten afwachten of ook de grotere gemeenten Leek en Zuidhorn warm zouden lopen voor de Partij voor Veiligheid en Zorg. Rond middernacht kwam het verlossende antwoord; ja dus. Met 4255 stemmen bleef VZ de ChristenUnie (4075) nipt voor. Wel krijgen beide partijen zes zetels in de gemeenteraad die op 2 januari wordt geïnstalleerd. Deze speciale gemeenteraadsvergadering vindt eveneens plaats in De Postwagen te Tolbert (aanvang: 14.00 uur).

Voor het CDA werd het een tegenvallende avond. Zij eindigden met 5 zetels als derde partij, op de voet gevolgd door GroenLinks met evenveel zetels, maar 400 stemmen minder. PvdA wist 4 zetels te behalen en VVD krijgt er drie. Sterk Westerkwartier mag twee raadsleden leveren, terwijl D66 en 50PLUS genoegen moeten nemen met één vertegenwoordigen in de raad.