Wethouder Plandsoen reikt certificaten uit

LEEK – Wethouder Ben Plandsoen van de gemeente Leek heeft in de Bibliotheek van Leek certificaten uitgereikt. Dit deed hij aan cursisten die met goed gevolg de cursus ‘Klik & Tik’ hebben afgerond. De Klik & Tik cursus leert ouderen om te gaan met computers. Zo kunnen zij meedoen in de digitale omgeving en zich redden met de pc. Dit is niet alleen handig voor het regelen van bijvoorbeeld bankzaken, maar biedt de deelnemers ook de mogelijkheid om contacten te leggen via de computer. Wethouder Plandsoen zette de deelnemers maar wat graag in het zonnetje en reikte de certificaten dan ook met een glimlach uit.