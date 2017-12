Wethouder Wekema juicht verbod lachgas toe

RODEN – Wethouder Alex Wekema heeft aangegeven een eventueel verbod op de verkoop van lachgas aan minderjarigen, toe te juichen. Lachgas wordt in het uitgaansleven doorgaans geïnhaleerd door middel van een ballon. Dit zorgt ervoor dat de gebruiker in een korte roes beland. Het Trimbos Instituut doet momenteel onderzoek naar de schadelijke gevolgen van lachgas en in het Kabinet wordt gesproken over een eventueel verbod voor de verkoop van jongeren. Wekema: ‘Ik heb mij geërgerd aan de verkoop van lachgas tijdens de Rodermarkt. Van dichtbij heb ik meegemaakt dat jongeren daardoor raar gedrag vertoonden.’ De wethouder is dan ook blij dat er een aanpak voor de verkoop van lachgas lijkt te komen.