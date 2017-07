Wiebe Kooiker: ‘Je kunt niet meer om damesvoetbal heen’

TOLBERT – Het EK Damesvoetbal wordt in ons land georganiseerd en staat op punt van beginnen. En als we het hebben over de actualiteit van vrouwenvoetbal dan komen we in deze regio al snel bij Wiebe Kooiker terecht. En Nieuw-Roden, dat het damesvoetbal in de armen heeft gesloten. En dat is nog altijd lang niet overal….Een ding kunnen we wel stellen en of je nu liefhebber bent of niet. Damesvoetbal is de snelst groeiende sport. “Nee, je kunt er niet meer omheen”, vindt ook Kooiker.

Het kantoortje aan de Holm staat vol met damesvoetbalattributen. Neem alleen al de prijzenkast, die rijkelijk gevuld is. Van de ‘Roel Klazinga’-trofee tot de ‘Valtellina’- Cup uit Italië. Zaalteam KTP Nieuw-Roden speelt op het allerhoogste niveau, de eredivisie, en was op een haar na landskampioen. Het veldteam probeert de derde klasse te bereiken en is dan de beste in de regio. Goed. EK Damesvoetbal. Dit leeft niet zo als bij een mannentoernooi. Je ziet geen huizen, behangen met oranje of uitpuilende winkels. Waarom ook dit toernooi midden in de vakantie? “Dat is een goede vraag, want bij de heren begint het meestal half juni. Als dames moet je je ook laten zien. Het moet interessant zijn om over te schrijven. Een nacompetitiewedstrijd van Nieuw-Roden is veel interessanter. Maar goed, het damesteam, dat de playoffs bereikte, kreeg alleen wat aandacht uit Friesland, terwijl het topsport is. We doen vier takken: zaalvoetbal met KTP Nieuw-Roden, Beach Soccer Eredivisie, veldvoetbal Nieuw-Roden (“we promoveren elk jaar”) en dan is er nog Futsal Frissa, maar dat is niet specifiek voor dames. Coca Cola wilde net als McDonalds meer doen aan gezonde voeding. De bedoeling is om de onderbouw meer te laten bewegen door te zaalvoetballen. We doen dit op elf scholen, waaronder het Nassau College in Norg en Ronerborg.”

Wiebe Kooiker is in het vrouwenvoetbal beland door dochter Martine. Maar dan moet Kooiker wel iets bekennen. “Mijn zoon voetbalde ook. Maar de bal, die achter in de auto lag, was van mijn dochter. Zij hield de bal altijd moeiteloos hoog, terwijl mijn zoon er moeite mee had. Vanaf dat moment ben ik anders gaan denken. Er zijn slechte dingen geregeld in damesvoetbal. Zelf heb ik gezaalvoetbald en ben na 48 jaar gestopt. Toen wilde Martine ook zaalvoetballen. Weet je, in het buitenland kennen ze niet het verschil tussen veld en zaal. Ze beginnen daar allemaal in de zaal. De jeugd van FC Barcelona bijvoorbeeld mag niet voor hun veertiende jaar op het gras. Daarom zocht ik een combinatie. Ik heb clubs benaderd. Marum wilde graag, maar dat moest strikt gescheiden van het Futsal Marum. Er was toen geen plek voor dames. Nieuw-Roden is een kleine club. En daar liepen Ad Witlox (“onbehouwen, maar wel zwart-wit” en de hele intelligente Hans Schulten rond, die zeiden te geloven in kansen. Tot op de dag genieten ze ervan. Dát is de basis. Je moet een paar mannen hebben die de kar trekken. Een erelid, oud- rijschoolhouder, was eens in Utrecht. Daar hoorde hij ‘Nieuw-Roden heeft hele goede damesvoetballers’. Die man was al zo trots, maar groeide hier nog meer door.” Bij Nieuw-Roden tonen de supporters veel beleving en zijn er zaterdag bij de wedstrijden van het dameselftal. Spelers van hogere clubs hebben dit nog nooit gezien. De herenselectie komt ook altijd kijken en andersom gebeurt dit ook. En ik durf te zeggen dat vrouwen technisch en tactisch net zo goed zijn dan mannen en misschien wel beter”. Komen we toch weer op de verschillen tussen beide geslachten. “Mannen zijn heel verbaal. Bij dames ook wel, maar dat is meer naar elkaar coachen. Ze zijn socialer. Bij een achterstand raken ze niet in de stress. En in derby’s zoals tegen Drachtster Boys gaat het soms ook fanatiek hoor.”

Nieuw-Roden kijkt momenteel uit naar het beachsoccer. Deze competitie ligt momenteel stil vanwege het EK in Portugal. Uit de competitie kwamen vier spelers van Nieuw-Roden in aanmerking voor de selectie, twee haalden de voorselectie. “Die selectieprocedure was kort dag. Alleen Grytsje van den Berg kon vrij krijgen van school”. Ook dames beachsoccer neemt een vlucht. “Er is dit jaar voor het eerst een Champions League. Dan krijg je ook weer meer aandacht”. En dan het EK op het veld. “De eerste drie wedstrijden zijn al uitverkocht”, weet Kooiker. “Het leeft dus wel. En dan heb je het bijvoorbeeld over Utrecht en niet het kleine stadionnetje van Excelsior. In het Westen wordt het vrouwenvoetbal toch anders beleefd; meer geaccepteerd nog. De clubs spelen ook hoger. Maar neem nu de dames van Lazio Roma. We zouden gastheer van ze zijn, maar daar heb ik nooit meer iets van gehoord. Angola wilde hier ook eens komen, zouden overnachten in het Sportcentrum, maar dan kom je weer op de kosten. We hebben sponsoren nodig. Wat dat betreft ligt Nederland achter bij het buitenland. Als we naar de Aveiro Cup in Portugal gaan, kost ons dat niets. Het provinciaal sportfonds ter plaatse betaalt dit grotendeels. Daar wordt wel geld besteed aan damesvoetbal. Wat ook speelt is dat er bijvoorbeeld geen Nederlands zaalvoetbalteam is. Bij Beachsoccer wel. Dan kom je op tv en krijg je aandacht. Ik zit in de belangenvereniging van eredivisieclubs, om het vrouwenvoetbal nog meer te stimuleren. De KNVB zegt: er is geen geld voor. Het is maar hoe je er mee schuift. Er zit daar gewoon een verkeerde persoon. Damesvoetbal is de snelstgroeiende sport, daar schermt iedereen mee, maar dat nog sneller gekund.”

Terug naar het EK. “Of Nederland kans maakt op de titel? Dit is een beter team dan ooit. Wat opvalt is dat 90 procent van de vrouwen in het buitenland heeft gespeeld. In Nederland speelt de top te laag. Zweden, Duitsland, Frankrijk, Spanje, dat zijn toplanden. Onze speelster Liselotte heeft in de tweede divisie van Spanje gespeeld, kwam net niet in aanmerking voor de Primera Division”. We dwalen af. “Nederland haalt de halve finale”, voorspelt Kooiker. “Concurrenten zijn Duitsland,. Engeland en Zweden, schat ik in. Ja, ik ga het EK op de voet volgen. Soms zie je leuke wedstrijden, maar soms ook slecht. Maar als een vrouwenwedstrijd slecht is, haken mensen vlugger af”. En dus, hoe zo’n vlucht het damesvoetbal ook genomen heeft, nog altijd moeten dames opboksen tegen dat vertrouwde, historisch gegroeide mannenbolwerk. Heel Nieuw-Roden kijkt uit naar Grytsje van den Berg, de voetbalster van Nieuw-Roden (veld) en KTP Nieuw-Roden Eredivisie. Op school (De Rank Roden) wordt ze een superster genoemd. Alle kinderen waren in het oranje. Van den Berg zal op het EK Beachsoccer graag willen schitteren. Om damesvoetbal in de kijker te krijgen. Een ding is zeker: je kunt eenvoudig niet meer om damesvoetbal heen. Dat is de grote winst.