Wildwest op OBS De Nijenoert

LEEK – Er was iets vreemds aan de hand op OBS De Nijenoert. Begin december werden er posters op de ramen van de school gehangen. Een boef werd gezocht! Maar bij welke sheriff konden de kinderen zich eigenlijk melden als ze de boef tegen zouden komen?

Inmiddels was de theaterzaal omgetoverd tot een echte prairie. Met een huis voor de cowboys en tipi voor de indianen. Het werd duidelijk dat de oudertoneelgroep hier achter zat. Zij nodigden alle ouders, familie, vrienden en andere belangstellenden uit voor twee avondvoorstellingen. Vervolgens waren er 6 voorstellingen op donderdag en vrijdag onder schooltijd voor de werkelijke doelgroep, namelijk de kleuters van diverse scholen uit het Westerkwartier en Noordenveld. Sommige scholen zijn ieder jaar weer zo enthousiast dat ze met alle onderbouwleerlingen op bezoek komen. Zo konden ruim zeshonderd kinderen vorige week het sprookje ‘Een zak vol goud’ van de Leekster schrijver Wouter van Schie zien.

In dit sprookjesachtige toneelstuk leven de cowboys en de indianen op elkaars lip in een dorpje op de prairie van het Wilde Westen. Ze maken geregeld ruzie. Wanneer ene mevrouw Huisjes verschijnt en het dorpje wil opkopen om er een pretpark neer te zetten, slaan ze de handen ineen om dit plan te dwarsbomen. Mevrouw huisjes is echter vastberaden om door het bouwen van een pretpark rijk te worden zodat ze een zak goud kan kopen. Samen lukte het de cowboys en indianen om een plan te smeden, een boef te vangen en mevrouw Huisjes te ontmaskeren. Ook zij blijkt een ontsnapte boef. Hierbij is gebruik gemaakt van vele grapjes, een achtervolging van de boef en veel romance. Door de samenwerking ontstaan er warme gevoelens tussen de cowboys en indianen. Het loopt allemaal weer goed af en er heerst meer vrede dan ooit tevoren in het vertrouwde dorp.

Dat dit toneelstuk zo mooi vormgegeven is, is te danken aan iedereen die meegeholpen heeft op en achter het toneel. Van script, decor, kleding en spel tot schmink. Maar met zeer bijzondere dank aan Monique Zuidema. Zij heeft deze oudertoneelgroep de afgelopen jaren met enorme toewijding geregisseerd, waarvoor iedereen haar erg dankbaar is.