Wim Bakering stopt na dit seizoen bij VV GOMOS

‘De jongens verdienen een andere prikkel’

NORG – Hoofdtrainer Wim Bakering gaat na dit seizoen niet door als hoofdtrainer van VV GOMOS. Bakering, die sinds de zomer van 2015 aan het roer staat bij de Norgers, heeft besloten een punt te zetten achter zijn dienstverband bij de geel-zwarten.

De periode van Bakering bij GOMOS is uiterst succesvol gebleken. In zijn eerste seizoen vocht GOMOS voor promotie, maar moest de ploeg zijn meerdere erkennen in Olyphia. Een jaar later was het wél raak. GOMOS promoveerde glorieus naar de tweede klasse en kroonde zich zelfs tot de eerste kampioen van Drenthe, door begin april de kampioenswedstrijd tegen ASVB met 6-0 te winnen. Dankzij deze promotie keerde GOMOS terug in de tweede klasse, waar het streekgenoten VV Roden en VV Peize trof.

De honger van de jonge ploeg bleek niet te stillen, want het daaropvolgende seizoen werd GOMOS wéér kampioen. Dit keer was het spannender en vocht GOMOS met directe concurrent Stadspark om de titel. Doorslaggevend was de 1-3 overwinning op Stadspark, waardoor GOMOS tegen het Friese MKV kampioen werd.

Met de titel promoveerde GOMOS als eerste Noordenveldse club naar de eerste klasse. Een historisch kampioenschap dus. Dit jaar doet de ploeg van Bakering het niet onverdienstelijk op dat niveau. In 1F staat GOMOS achtste.

Bakering stopt niet omdat hij denkt dat deze ploeg – die zich in korte tijd twee klassen omhoog heeft gewerkt – niet beter kan. ‘Ik denk zeker dat er nog rek in deze ploeg zit’, zegt de trainer. ‘Voor mijn gevoel kun je er zeker nog wat uit halen. Maar wanneer ik nu zou beslissen om door te gaan, ben je toch alweer 1,5 jaar verder. En ik heb gewoon het gevoel dat het na vier jaar klaar is. De jongens verdienen een andere prikkel.’

Wat Bakering na dit seizoen gaat doen, is nog ongewis. ‘Ik zie wel wat er op mijn pad komt.’ Eén ding is zeker: Bakering gaat niet over één nacht ijs. Mocht hij weer aan de bak gaan, dan wil hij zeker weten dat de club bij hem past. ‘De manier waarop ik het trainerschap beleef, kost veel energie. Of ik volgend jaar weer langs de lijn sta, weet ik nog niet.’