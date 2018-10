ZZP club Noordenveld organiseert netwerkbijeenkomst

NOORDENVELD- De initiatiefgroep van het collectief werkt aan een plan voor een onderkomen. Hier kunnen ze werken en afspraken maken met klanten of leveranciers. Op 29 oktober houdt de club een netwerkbijeenkomst in de bieb in Roden.

Het collectief informeert overige ZZPers graag over de mogelijkheden om jezelf bekend te maken. Daarom is er op maandagavond 29 oktober vanaf 17 uur wederom een netwerkbijeenkomst in de bibliotheek in Roden. Netwerken en enthousiaste pitches van ZZPers staan op het programma.

Lezing Frank Alfrink

Daarnaast geeft Frank Alfrink van ZZP Nederland een interessante lezing. Hij praat de aanwezige ZZPers bij over recente ontwikkelingen. Geïnteresseerd in deze bijeenkomst? Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier.

Open bedrijvendag

Op zaterdag 3 november is het ZZPCollectief Noordenveld in de bibliotheek tijdens de Openbedrijvendag Drenthe. Alle geïnteresseerde overige ZZPers zijn van harte welkom! Kom langs en laat je informeren of nog beter, sluit je aan bij het collectief!

Netwerkdagen op 6 en 7 november in Martiniplaza

Tijdens de Promotiedagen kunt u als ZZPer gebruik maken van de netwerkstand van de gemeente. Heeft u als ZZPer interesse voor een plek in deze netwerkstand? Neem dan contact op Miranda Nienhuis, tel. 06 81599257 of mirandanienhuis@gmail.com, of kom langs in onze stand!