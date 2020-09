Activiteiten in bibliotheek in Noordenveld tijdens de Kinderboekenweek

RODEN – In bibliotheek Roden staat tijdens de Kinderboekenweek (30 september tot 11 oktober) in het teken van En toen? Kinderen duiken deze week de geschiedenis is. Ook in de bibliotheek is daarom van alles te doen en te zien: van activiteiten tot de tentoonstelling Kinderen met een ster.

In bibliotheek Roden is op zaterdag 3 oktober een knutselactiviteit met als thema: En toen? De kinderen gaan een kasteel knutselen, foto’s maken met het green screen en nog veel meer! Alle kinderen zijn van harte welkom, maar moeten zich aanmelden via de website van de bibliotheek. Er kan gekozen worden uit twee tijdsloten. In verband met Covid-19 is de lezing is helaas niet toegankelijk voor volwassenen.

Tot 30 oktober staat er in bibliotheek Roden een deel van de tentoonstelling Kinderen met een ster (naar het gelijknamige boek van Martine Letterie). In deze tentoonstelling staan kinderen centraal die in Kamp Westerbork hebben geleefd. De bibliotheek heeft deze tentoonstelling in bruikleen van Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

Zondag 4 oktober is het poppentheater Jo’s Puppets in bibliotheek Peize (het Dorpshuis). Aanmelden kan in de bibliotheek in Peize. Ook deze activiteit is niet voor volwassenen beschikbaar.

Op zaterdag 10 oktober (11.00 – 12.00 uur) komt Martine Letterie langs in bibliotheek Roden. Zij heeft veel boeken geschreven over de oorlog voor leerlingen van de basisschool. Daarnaast kan ze prachtig vertellen over deze boeken. In de Kinderboekenweek komt ze speciaal naar de bibliotheken in Drenthe om aan kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar oud te vertellen over haar boeken die gaan over de Tweede Wereldoorlog. Dit kindercollege duurt ongeveer een uur. Aanmelden kan via de website van de bibliotheek. (Foto: Kinderboekenweek 2019)

Alle activiteiten en voorstellingen zijn gratis toegankelijk.