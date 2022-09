TOLBERT – De begraafplaats in Tolbert is nu voor iedereen toegankelijk. Een nieuwe toegang maakt het ook voor mensen die afhankelijk zijn van een scootmobiel of rollator mogelijk de begraafplaats te bezoeken. Dat was in de oude situatie door het smalle hek en het steile pad een nauwelijks te nemen hindernis. Toegankelijk Westerkwartier vroeg net als een aantal inwoners al jaren aandacht voor de ongewenste situatie van de begraafplaats aan de Oldebertweg.