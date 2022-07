CBS de Regenboog in Tolbert neemt afscheid van juf Janny

TOLBERT – Na 45 jaar onderwijs, waarvan 22 jaar op De Regenboog in Tolbert neemt juf Janny afscheid van de kinderen en de collega’s. Op de duo-fiets werd ze van huis gehaald en vervolgens sloten de leerlingen van groep 7 op versierde fietsen aan in de stoet. Een warm welkom op school waar ze deze keer mocht genieten van alles wat ze niet zelf georganiseerd had. Ze werd toegezongen door alle kinderen waarna ze het spellencircuit in de school mee beleefde. Natuurlijk wordt de dag afgesloten met een afscheidsfeestje met de collega’s. Dat juf Janny gemist gaat worden op school is wel zeker, maar we wensen haar toe dat ze enorm mag genieten van een welverdiend pensioen.