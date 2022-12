De Flint beleeft ouderwets kerstfeest

NIETAP – Donderdag 22 december vierden we eindelijk weer een kerstfeest op De Flint met alle kinderen en ouders. We begonnen in de klassen met een gezellig diner, er was een buffet met heerlijke hapjes. Ouders stonden op het verlichte plein met een kommetje snert. Daarna liepen alle kinderen en ouders een sfeervolle lichtjeswandeling. De leerlingen uit groep 7/8 speelden onderweg het kerstverhaal. Ter afsluiting nog een optreden van ons schoolkoor waaraan alle leerlingen meededen. Het was een geslaagde avond!