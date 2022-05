De Man met de Hamer – Rouèl Gnodde

Badmintonclub Hoogkerk

HOOGKERK – ‘Onze vereniging is opgezet in 1979. Ik ben er ongeveer in 2007 bijgekomen. Ik was toen ongeveer tien of elf jaar oud. Ik heb acht jaar hele leuke trainingen gehad en ik wilde graag iets terugdoen voor de club. Bestuur rollen in recreatieve clubs zijn altijd lastig, maar ik wilde me graag inzetten. Het is immers zo’n leuke en sociale vereniging. We hebben ongeveer veertig leden, waarvan de ene helft jeugd is en de andere helft volwassen spelers. We spelen op dit moment alleen recreatief. Er is wel ruimte voor competitie, maar eigenlijk hebben we daar nog wat meer fanatiekelingen voor nodig. In het verleden zijn we als club veel naar toernooien afgereisd en dit willen we in de toekomst zeker weer oppakken. Maar ja, alles was natuurlijk lastiger de afgelopen twee jaar. Er staat wel weer een familietoernooi op de planning. De leden nemen dan niet-badmintonners mee om wedstrijdjes te spelen. Daar komt dan nog een prijs en natuurlijk een gezellige nazit bij kijken. Dat is elk jaar weer leuk genoeg om opnieuw op te zetten. Ik speel zelf ook graag mee. Ik houd van kleine teams en met badminton sta je toch met maximaal twee man in het veld. Je persoonlijke aandeel speelt een grote rol. Je kan ook alleen maar jezelf de schuld geven als het even niet lukt. Het is ook nog eens een hele snelle sport met veel techniek. De techniek zit hem niet alleen in het lopen, maar echt in je hele lichaam. Denk maar aan hoe je het racket vasthoudt. Het is een sport die iedereen kan beoefenen. Ons jongste lid is ongeveer acht jaar oud en ons oudste lid zit tegen de 70 jaar aan. We zijn een hele kleinschalige en vriendelijke vereniging. Natuurlijk spelen we serieuze competities, maar je leert echt een groep mensen kennen. Iedereen is uitgenodigd om eens bij ons een shuttle te komen slaan. We spelen op donderdagavond. Je kunt drie gratis proeflessen meetrainen. Dit kan nog in juni, of na de zomerstop in september. Voor meer informatie kunt u terecht op www.bchoogkerk.nl, of u kunt mij bereiken op 06-51879000.’