Dolle zaterdag als afsluiter van de zomervakantie in Leek

LEEK – Het is de traditionele afsluiter van de vakantie, de Dolle Zaterdag in Leek. Dit initiatief van de Handelsvereniging Leek Nietap trekt altijd een hoop bezoekers en dat is niet voor niks. De activiteiten in het dorp voor het hele gezin, in combinatie met de hoge kortingen in de winkels maken de Dolle Zaterdag een populair uitje.

Vicevoorzitter van de Handelsvereniging Leek Nietap en eigenaar van de Heeren van Leek Henk Jan Klooster is enthousiast. ‘Er is voor iedereen wat te doen, voor het hele gezin. Denk hierbij aan een kleedjesmarkt, net als op Koningsdag. Maar ook muziek, een demonstratie judo, er staat een simracer en er is een springkussen voor de allerkleinsten. En dan is er nog veel meer te doen in het centrum van Leek. Het is vooral een heel gezellig samenzijn waar bijna alle winkels aan meewerken. De Dolle Zaterdag wordt dan ook al zo’n vijf jaar gehouden en wordt heel goed bezocht.’

De kleedjesmarkt wordt op De Dam gehouden, vanaf 9.00 uur zijn kinderen welkom om hun kleedje in te richten en kunnen zij gratis hun spulletjes verkopen.Ook op De Dam, voor de witte kerk, kunnen kinderen vanaf 10 uur spelen op enkele springkussens en kan er floorball/unihockey gespeeld worden. In de Tolberterstraat, voor de kerk, worden kinderen gratis geschminkt (v.a. 11 uur). Verder is er op diverse plaatsen muziek in het centrum. In de ochtend treedt Ronald Nihot (oud deelnemer the Voice Senior) op en in de middag zal Bert Solo optreden.

Dolle Zaterdag is een initiatief van de Handelsvereniging Leek – Nietap en wordt i.s.m. Volksvermaken Leek Nietap georganiseerd. Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van Promotie Platform Leek. Het hele programma is binnenkort te vinden op: winkeleninleek.nl/nieuws/dolle-zaterdag.