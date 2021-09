FC Groningen doet zichzelf tekort in tweeledig duel

EINDHOVEN – In het derde duel van de competitie heeft FC Groningen haar eerste verlies geleden. Het ging met 5-2 onderuit in Eindhoven tegen een bij vlagen frivool PSV. Na achttien minuten stond de ploeg van Danny Buijs nog voor en leek het een spetterend treffen te worden. Ngonge maakte twee goals na de openingstreffer van van Gakpo. Echter de Eindhovenaren zette de zaak weer recht door voor rust nog op 3-2 te komen. Een eigen doelpunt El Hankouri en een treffer van Ramalho uit een corner hielpen hierbij. Na rust leken de mannen van Danny Buijs met een heel andere instelling de kleedkamer uit te zijn gekomen. De groen witten hadden na de thee weinig meer in de melk te brokkelen. Na tien minuten scoorde Zahavi de 4-2 en ruim in blessuretijd knalde Bruma de bal hard in de touwen. Op basis van de aantrekkelijke eerste helft wellicht geflatteerd.

Trainer Danny Buijs wist na de wedstrijd niet goed wat hij ervan moest denken. Mixed emotions, zogezegd. Een gevoel van trots en teleurstelling. Teleurgesteld in de manier waarop de tegengoals vielen aan Groninger zijde. Maar liefst vier doelpunten van de Philips Sport Vereniging kwamen voort uit een spelhervatting. Volgens analist Kees Kwakman had dat iets te maken met zonedekking. Mijns inziens alles met instelling en scherpte. Een treffend voorbeeld is de corner waaruit de 3-2 werd gescoord. Ramalho kon nagenoeg vrij inkoppen, slechts gedekt door lucht. Buijs was niet mals voor zijn ploeg. Amateuristisch noemde hij het niveau, althans bij vlagen.

Een wedstrijd met twee gezichten. Aan de bal was het spel eigenlijk prima en konden de spelers van de Groninger formatie elkaar uitstekend vinden. Dat resulteerde in een aantal gevaarlijke momenten. Wanneer de passes beter hun bestemming hadden bereikt en de kansen beter waren uitgespeeld dan hadden de Groningers zomaar vier doelpunten kunnen maken en had PSV nog een moeilijke avond gehad. Het kan verkeren. Kansen werden niet goed benut of uitgespeeld. Buiten balbezit was FC Groningen afwachtend. Wanneer er wel druk werd gezet op de verdediging van PSV resulteerde dat vrij snel in balbezit. Echter dat gebeurde te weinig. Wanneer FC Groningen het spel van de eerste helft had gecontinueerd in de tweede helft was het wellicht nog spannend geworden. Uit naar PSV is nooit makkelijk, blijkt uit resultaten uit het verleden, maar nu was er de kans om minimaal een punt te pakken.

Het kan nog een onrustige week worden op de burelen in de Euroborg. De transfermarkt sluit woensdag en er staat nog wel wat te gebeuren. Elk jaar weer een bijzonder fenomeen. Een voorbereiding en een start van de competitie en na drie of vier wedstrijden kan de halve selectie getransfereerd zijn. Het moderne voetbal, zo u wilt. Drie spelers staan op de nominatie om te vertrekken. Er zijn biedingen op Azor Matusiwa en Gabriel Gudmundsson. Ook aanvaller Strand Larsen lijkt zijn rolkoffer al te hebben gepakt. Een bod van het Deense Brondby IF werd nog afgeslagen, maar vanuit de Bundesliga is er ook interesse. Hoewel, dit kan na twee matige invalbeurten ook net zo snel weer veranderen. Miljoenen kunnen deze transfers gaan opleveren. Om deze vervolgens weer te investeren in de komst van Duarte van Sparta, Tounekti van FK Bodo en Kalley van IFK Göteborg. Het moet deze week blijken. Scorend vermogen zal prettig zijn. Aan het spel in balbezit ligt het in ieder geval niet. Door een interlandprogramma ligt de eredivisie een weekje stil. De week erna volgt de noordelijke derby tegen Heerenveen. Een wedstrijd op zich, maar met hoge verwachtingen aan Groninger zijde.